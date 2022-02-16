Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 16 Şubat 2022

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretinde iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye'nin Körfez bölgesindeki başlıca ticaret ortağı olduğunu belirten Erdoğan, "Şimdiki ortak hedefimiz ikili ilişkilerimizi her alanda çok daha üst seviyelere taşımaktır.” Açıklamasını yaptı. Geçtiğimiz gün Türkiye ile BAE arasında bir çok farklı alanda 13 anlaşma imzalanmıştı.



Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ocak ayı Merkezi Yönetim Bütçe Dengesini’ni açıkladı. 2022'nin ilk ayında bütçe 30 milyar TL fazla verdi. Verilen fazlada vergi gelirlerindeki artış ve faiz giderlerindeki azalışın rol oynadığı görülüyor. Bütçe Aralık ayında 145 milyar TL ile rekor açık vermişti.

ABD'de Ocak ayı üretici fiyat endeksi rakamları açıklandı. ÜFE, aylık %1 oranında artarak yıllıkta %9,7 oldu. 12 yılın zirvesine çıkan üretici fiyatlarındaki en büyük pay enerji fiyatlarındaki yükseliş olarak gösteriliyor.

Avrupa İstatistik Ofisi verilerine göre, 19 üyeli Euro Bölgesi gayri safi yurt içi hasıla 2021’in son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla %0,3 büyüdü. 2020’nin son çeyreğine göre ise %4,6 yükseldi. AB’de ise GSYİH bir önceki çeyreğe göre %0,4 ve 2020’nin son çeyreğine göre %4,8 yükseliş kaydetti. AB ve Euro Bölge ekonomisinin, 2021 yılı genelinde %5.2 büyüdüğü açıklandı.

Rusya – Ukrayna tarafında ise jeopolitik risk dün gelen ılımlı açıklamalarla biraz yumuşasa da buradaki belirsizliğin sürdüğünü hatırlatmakta fayda var.



Bugün TSİ 15:00’da Türkiye’de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine toplantısı düzenlenecek. Ukrayna-Rusya gerilimi, KDV indiriminin de yer aldığı teşvik ve tedbir paketi, enflasyonla mücadele, elektrik fiyatları, Covid-19 ve dış politika konularının ele alınması bekleniyor. Ayrıca İngiltere’den gelecek TÜFE/ÜFE verileri ve ABD sanayi üretimi ile Fed toplantı tutanakları takip edilecek.

USDTRY 13,608, EURTRY 15,450 ve GBPTRY 18,435 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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16/02/2022 09:11