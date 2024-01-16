Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 16.01.2024

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımladğı verilere göre Aralık ayı merkezi yönetim bütçe dengesi 842,5 milyar lira ile rekor düzeyde açık verdi. Kasım ayında bütçe 75,6 milyar lira fazla vermişti. Rekor açıkta bütçe giderlerinin Aralık ayında 1,39 trilyon liraya ulaşması etkili oldu. Aynı ayda bütçe gelirleri 550 milyar lira olarak gerçekleşti. 2023 yılında ise bütçe toplam 1,37 trilyon TL açık vermiş oldu. Ocak-Aralık döneminde 6,59 trilyon lira bütçe gideri, 5,21 trilyon lira bütçe geliri oluştu. Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yaptığı 2023 yılı bütçe değerlendirmesinde, bütçe açığının Orta Vadeli Program (OVP) beklentilerinin yaklaşık 258 milyar lira altında gerçekleştiğini söyledi. Bakan Şimşek, “Bütçe açığının milli gelire oranı ise %6,4 olan OVP öngörülerinin 1 puan altında %5,4 seviyesinde gerçekleşti. Deprem harcamaları hariç tutulduğunda ise bu oran %1,7 seviyesinde.” Açıklamasını yaptı.



Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, Alman ekonomisi 2023 yılında %0,3 daraldı. Böylece Alman ekonomisi pandemi krizinin etkilerinin derinden hissedildiği 2021 yılından bu yana ilk kez küçüldü. Destatis Başkanı Ruth Brand, “Almanya’da genel ekonomik kalkınma, çok sayıda krizin damgasını vurduğu bir ortamda 2023’te sekteye uğradı.” Açıklamasını yaptı. Son dönemdeki fiyat düşüşlerine rağmen fiyatlar ekonomik sürecin her aşamasında yüksek seyrederek ekonomik büyümeyi kısıtladığını söyleyen Brand, artan faiz oranları ve zayıflayan iç ve dış talep nedeniyle oluşan olumsuz finansman koşullarının da etkisini gösterdiğini belirtti.



Euro Bölgesi’nde Kasım ayında sanayi sektöründeki bozulma devam etti. Bölgede sanayi üretimi aylık bazda %0,3 gerilerken, yıllık bazda gerileme %5,9 beklentisine karşın %6,8 olarak açıklandı. AB’de ise sanayi üretimi aylık bazda %0,2 ve yıllık bazda %5,8 geriledi. Euro Bölgesi’nde Kasım 2022’ye göre sanayi üretimi sermaye mallarında %10,3, dayanıklı tüketim mallarında %8, dayanıksız tüketim mallarında %6,9 geriledi. Enerji üretimi %0,8 arttı. Yıllık bazda sanayide en yüksek gerileme %30,4 ile İrlanda’da görüldü. En yüksek artış işe %14,4 ile Danimarka’da izlendi. ING kıdemli ekonomisti Bert Colijn yaptığı değerlendirmede, açıklanan rakamların, üçüncü çeyrekte %0,1 daralan Euro Bölgesi büyümesinin, bir çeyrek daha negatif olacağına işaret ettiğini belirtti.



Goldman Sachs Economics Research baş ekonomisti Jan Hatzius, ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararlarıyla ilgili tahminde bulundu. ABD Merkez Bankası’nın Mart ayında faiz oranlarını düşürmesini beklendiğini belirten Hatzius, bankanın 2024 yılında toplam beş faiz indirimi gerçekleştirmesini beklediğini söyledi. Jan Hatzius, Avrupa Merkez Bankası’nın Nisan ayında, İngiltere Merkez Bankası’nın ise Mayıs ayında faiz indirimine gitmesini beklediklerini belirtti. Bloomberg’in ekonomistler arasında gerçekleştirdiği anket sonuçlarından ise, Avrupa Merkez Bankası’ndan 2024 yılında dört faiz indirimine gideceği beklentisi çıktı. Her biri 25 baz puan olması beklenen indirimlerin, Haziran ayında başlaması ve Eylül, Ekim ve Aralık aylarında yapılacak diğer indirimlerle mevduat faizinin %3’e çekilmesi bekleniyor. Euro Bölgesi’nde enflasyonun ise bu yıl %2,3 e gerilemesi bekleniyor. Aralık ayı öncü verilere göre bölgede yıllık TÜFE %2,9 seviyelerinde bulunuyor.



Bugün İngiltere işsizlik oranı, Almanya TÜFE, Almanya ve Euro Bölgesi ZEW ekonomik güven endeksi ile New York FED imalat endeksi verileri takip edilecek.



USDTRY 30,102, EURTRY 32,865 ve GBPTRY 38,218 seviyelerinde fiyatlanıyor.