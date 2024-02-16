Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 16.02.2024

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre 2024 yılının ilk ayında merkezi yönetim bütçesi 150,7 milyar TL açık verdi. Faiz giderleri %466,9 artışla 121,1 milyar TL oldu ve bütçe açığında etkili oldu. 2024 yılı Ocak ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 768 milyar TL, bütçe gelirleri 617,2 milyar TL oldu. Aynı ayda faiz dışı bütçe giderleri 646,9 milyar TL ve faiz dışı açık ise 29,6 milyar TL oldu.



İngiltere ekonomisi 2023 3. çeyreğin ardından son çekrekte de daralma kaydetti ve teknik resesyona girdi. 3. çeyrekte %0,1 daralan İngiltere ekonomisi, 4. çeyrek öncü verilere göre %0,1 daralma beklentisine karşın %0,3 daraldı. 2023’ün 4. çeyreğinde üretim açısından bakıldığında, üç ana sektörün tamamında düşüşler yaşandı. Hizmetler %0,2, üretim %1 ve inşaat üretimi %1,3 geriledi. Ülke ekonomisi yılın son çeyreğinde, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre ise %0,2 daraldı.



AB Komisyonu “Avrupa Ekonomik Tahminleri 2023 Kış” raporunu yayımladı. Son değerlendirmelerin, bu yıl için büyüme görünümünü düşürmekte ve enflasyonu geçen sonbaharda öngörülenden daha düşük bir aşağı yönlü patikaya oturttuğu belirtilen raporda, ekonomik faaliyetin 2023 yılında hem AB’de hem de Euro Bölgesi’nde sadece %0.5 oranında büyüyeceği tahmin edildi. 2024’e ilişkin büyüme görünümü AB’de %0.9’a, Euro Bölgesi’nde ise %0.8’e düşürüldü. 2025 yılında ekonomik faaliyetin AB’de %1.7, Euro Bölgesi’nde ise %1.5 oranında büyüyeceği öngörüldü. AB harmonize TÜFE (HICP) enflasyonunun 2023’teki %6,3 seviyesinden 2024’te %3’e ve 2025'te %2,5’e düşmesi beklenirken, Euro Bölgesi’nde ise 2023’teki %5,4’ten 2024’te %2,7’ye ve 2025’te %2,2’ye yavaşlayacağı öngörüldü. Ekonomiden Sorumlu Komisyon Üyesi Paolo Gentiloni, “2025 yılında büyümenin sağlamlaşması ve enflasyonun AMB’nin %2 hedefine yakın bir seviyeye düşmesi bekleniyor. Jeopolitik gerilimler, giderek istikrarsızlaşan iklim ve bu yıl dünya çapında gerçekleşecek çok sayıda kritik seçimler, bu görünüm etrafındaki belirsizliği artıran faktörler.” Değerlendirmesinde bulundu.



Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Brüksel’de düzenlenen Avrupa Parlamentosu Ekonomik ve Mali İşler Komitesinin Parasal Diyalog başlıklı oturumunda bir konuşma gerçekleştirdi. Euro Bölgesi’nde ekonomik faaliyetin 2023’te zayıf seyrettiğini ve reel büyümenin son çeyrekte durgunlaştığını belirten Lagarde, faaliyetteki zayıflığın, inşaat, üretim ve hizmetlere kadar uzanan çeşitli sektörlere yayıldığını, ancak ileriye dönük bazı göstergelerin bu yıl bir toparlanmaya işaret ettiğini söyledi. “Mevcut faiz oranları seviyesi yeterince uzun süre sürdürüldüğü takdirde, enflasyonun %2 orta vadeli hedefimize zamanında dönmesine önemli katkı sağlayacak. Enflasyondaki düşüş sürecinin devam etmesi bekleniyor.” İfadelerini de kullanan Lagarde, Euro Bölgesi’nin sürdürülebilir bir şekilde %2 enflasyon hedefine ulaşmasından emin olmak istediklerini ve bunun için daha fazla veriye ihtiyaç duyduklarını da vurguladı.





ABD Merkez Bankası Ocak ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini yayımladı. Sanayi üretimi Ocak ayında %0,2 artış beklentisine karşın %0,1 geriledi. İmalat üretimi %0,5, madencilik üretimi ise %2,3 düştü. Her iki sektördeki düşüşte kış mevsiminin etkili olduğu belirtildi. Sanayi sektörü kapasite kullanımı Ocak ayında 0,2 puan azalarak %78,5’e geriledi ve bu oran uzun dönem (1972-2023) ortalamanın 1,1 puan altında kaldı.



ABD Ticaret Bakanlığı verilerine göre Ocak ayında perakende satışlar aylık bazda %0,8 geriledi ve 700,3 milyar dolar oldu. %0,8’lik gerileme geçtiğimiz Mart ayından bu yana en sert düşüşe işaret etti. Ocak 2023’e göre ise perakende satışlarda %0,6 artış görüldü. Kasım 2023 ile Ocak 2024 dönemi arasındaki satışlar ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %3,1 arttı.



Atlanta FED Başkanı Raphael Bostic, ABD istihdam piyasası ve ekonomisi hala güçlüyken faiz oranlarını düşürmek için aceleye gerek olmadığını ve enflasyonun sürdürülebilir bir şekilde merkez bankasının %2 hedefine doğru ilerleyip ilerlemediğinin net olmadığını söyledi. Bostic, FED’in bu yıl üç faiz indirimi öngördüğü son tahminlerine kıyasla, iki gevşeme tahmin ettiğini belirterek, fiyat baskılarının FED’in %2 hedefine doğru daha dengesiz bir şekilde gitme ihtimalini gerekçe gösterdi.



Bugün TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi, İngiltere perakende satışlar, ABD ÜFE ve Michigan tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.



USDTRY 30,805, EURTRY 33,146 ve GBPTRY 38,757 seviyelerinde fiyatlanıyor.