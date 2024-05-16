Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 16/05/2024

Haftanın ana gündem maddesi olan ABD enflasyonu dün açıklandı. Küresel piyasaları etkileyebilecek nitelikte olan enflasyon verisi korkulanın aksine beklentilerin altında gelmesiyle Dolar’da ciddi değer kaybı yaşanmasına sebep oldu. Bu gelişme ışığında USDTRY günü %0.43 oranında değer kaybı yaşayarak 32.1660 seviyelerinden tamamladı. Doların geri çekilmesiyle diğer gelişmiş ülke para birimlerinin değer kazandığını ve özellikle bizim takibimizde olan EURTRY ve GBPTRY’de de yukarı yönle hareketle günün tamamlandığını gözlemledik. Bugün gün açılışında USDTRY 32.1370, EURTRY 34.9880 ve GBPTRY 40.7830 seviyelerinden fiyatlanmakta.

Gündem başlıklarına bakıldığında İş insanı Osman Kavala’nın yeniden yargılanma talebinin 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde oy birliğiyle reddedilmesi olumlu haber olarak karşımıza çıktı.

Diğer olumlu bir yorum ise Ficth’ten geldi. Kredi derecelendirme kuruluşu Türk borç Sermaye piyasalarının iyileşen yatırımcı güveni ile canlandığını açıkladı. Fitch Ratings, kamu finansmanı, fon çeşitlendirme hedefleri ve İslami finans geliştirme gündeminin, önümüzdeki iki yıl boyunca Türk borç sermaye piyasası ihracını yönlendirmeye devam edeceğini açıkladı.Hatırlanacağı üzere risk primi 5 yılın dip seviyelerine gelen Türkiye yabanı yatırımcı açısından yavaş da olsa cazip hale gelmeye başlamıştı. En güncel CDS rakamı 272 olarak kaydedildi.

Dün yurt dışı tarafta takip edilen verilere baktığımızda Avrupa Bölgesi öncü büyüme rakamlarının 1. Çeyrek için Yıllıkta %0.4 ile beklentileri karşıladığını, sanayi üretiminin ise yıllıkta bir önceki sert düşüşe kıyasla %1 gerilemeye işaret ettiğini gördük.

ABD’de açıklanan enflasyon aylıkta %0.4 beklentiye karşın %0.3, yıllıkta ise beklentiye parallel %3.4 olarak açıklanarak yüreklere su serpti. Perakende satış rakamları tarafında beklentilerin altında rakamlar açıklandı ve istihdam verileri ardından genel talep görünümüne dair soru işaretleri oluşturdu. Önceki ay rakamlarının da aşağı revize edilmesi ile verideki zayıflık daha çok göz önüne gelirken, enflasyon rakamlarının aşağı seyrini devam ettirmesi ile birlikte faiz tarafında indirimi gündeme getirirken, hala %2 hedefinin oldukça uzağında yer alan rakamlar bunun önünde engel oluşturmaya devam edecek gibi gözüküyor.

Açıklanan veriler ardından ABD hisse senedi piyasaları günü artı tarafta kapatırken, Dolar endeksi günü %0.67 düşüş yaşayarak 104.19 seviyesinden tamamladı. Zayıflayan dolar ve gerileyen tahvil getirileri değerli metalleri destekledi. Ons altın 1.23% primle $2387 seviyesine yükselirken ons gümüş 3.89% primle $29.73 seviyesine yükselmiş durumda.

Petrol tarafında arz kısıtları dolayısı ile yükselişler hakim. Brent, ısrarcı ABD enflasyonunun talep görünümünü olumsuz etkilemesiyle Salı günü yüzde 1,2'lik bir düşüşün ardından 83 dolara yükseldi. ABD ham petrolü 78 doların üzerinde işlem gördü. Amerikan Petrol Enstitüsü, verilere aşina olan kaynaklara göre, ülke çapındaki ham petrol stoklarının geçen hafta 3,1 milyon varil düştüğünü ve yakından izlenen Oklahoma Cushing merkezinde de bir düşüş görüldüğünü bildirdi. Petrol bu yıl, OPEC+'ın arz fazlasını önlemek ve küresel fiyatları desteklemek için üretimi kısmasıyla değer kazandı. 1 Haziran'da yapılacak toplantıda kısıtlamaların genişletilip genişletilmeyeceğine karar verme aşamasında, üyeler ne kadar ham petrol pompalayabilecekleri konusuyla uğraşıyor; birçok büyük ihracatçı ülke ise tanınmış kapasite seviyelerini artırma arayışında.

Bugün Türkiye’de açıklanacak rezerv rakamları, yabancıların hisse ve DIBS işlermleri ve ABD’den gelecek işsizlik başvuruları ile konut başlangıç rakamları piyasaların izleyeceği önemli veriler arasında yer almakta.