Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 16/07/2024

1 günlük tatil sonrası Türkiye piyasaları bugün yeniden açılıyor. Bugün açılış sonrası yurt dışı tarafta gelişen olayların Türkiye piyasaları üzerindeki etkileri takip edilecek.

Yurt dışında Trump suikastının yankıları devam ederken bu gelişmenin gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde yarattığı etkiler gözlemlenmekte. Son dönemde gelişmekte olan ülke para birimlerine paralel hareket eden Türk Lirası’nın da bu durumdan etkilenmesi ihtimali konuşulmakta.

Yatırımcılar Trump’ın yeniden seçilmesi ardından yürürlüğe koyabileceği ek gümrük vergilerinin enflasyonu tetiklemesini ve Fed’in kısıtlayıcı para politikasını daha fazla sürdürmesini bekliyor. Malayan Banking Döviz Stratejisti Fiona Lim “Trump’ın politikaları enflasyonist ve ABD’de uzun süre daha yüksek faiz döneminin sürmesi gelişen ülke para birimlerinin bir kez daha değer kaybına yol açabilir” değerlendirmesini yaptı.

Enflasyonist baskıların azalmasıyla başlayan faiz indirimleri gelişen ülke paralarını desteklemiş, gelişmekte olan ülkeler para birimi endeksi Nisan’daki dip seviyeden yükselişe geçerek yüzde 1,7 yükselmişti.

Bugün sabah açılışta USDTRY 33.03, EURTRY 35.98 ve GBPTRY 42.82 seviyelerinden işlem görmekte.

Yurt dışı piyasalarda ABD Başkan adayı Trump’a düzenlenen suikast ve bu durumun seçim sonuç olasılıkları bakımından onun lehine yansıması konuşuluyor. Bu gelişmeler önderliğinde ABD hisse senetlerinde yukarı yönlü hareketler izleniyor.

Diğer taraftan Federal Rezerv Başkanı Jerome Powell’ın dün yaptığı konuşma içeriği de piyasaların odak noktasındaydı. Powell enflasyonu yıllık hedef olan %2'ye doğru düşürme konusunda kaydedilen ilerlemeye vurgu yaparken, faiz indiriminin beklenen seviyeye ulaşmadan başlayabileceğini ifade etti. Jerome Powell'ın son açıklamaları, son üç enflasyon verisinin güveni artırdığını ve ekonominin kayda değer ölçüde iyi performans gösterdiğini vurguluyor. Powell, politikanın kısıtlayıcı olduğunu ancak ciddi olmadığını açıkladı ve faiz indirimleri için belirli bir zamanlama sinyali vermekten kaçındı.

Dün takip edilen tek veri olan Avrupa Bölgesi sanayi üretimi yıllıkta %3.6 oranında daralma beklentisine karşılık %2.9 daralmaya işaret ederek olumlu tarafta yer almayı başardı. Avrupa’da bu hafta Perşembe günü gerçekleşecek faiz kararı büyük merakla beklenirken, Avrupa Parlementosu için de yeni yasama dönemi bugün resmi olarak beşlıyor. 6-9 haziranda yapılan seçimler ardından yeni AP adayları görevlerine başlayacak olup bugün yapılacak yeni başkan seçimi ardından eski başkan Roberta Metsola yeni seçilecek başkana görevini devredecek.

Trump suikastından dolayı güvenli liman arayışıyla USD’ye talebin bir miktar arttığını görsek de Powell’ın faiz indirimine dair yaptığı açıklamalar bu talebin zayıf kalmasına sebep oldu. Günü 104.12 seviyesinden açan endeks hafif yukarıda 104.26 seviyesinden günü sonlandırdı.

Bugün ABD’de açıklanacak perakende satışlar rakamını takip ediyor olacağız.