Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 17 Ağustos 2023

Avrupa İstatistik Ofisi öncü verilerine göre Euro Bölgesi 2023 2. çeyrekte beklentilere paralel olarak %0,3 ve geçen yılın aynı dönemine göre %0,6 büyüdü. Avrupa Birliği’inde ise yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe göre değişim görülmezken, geçen yılın aynı dönemine göre %0,5 büyüme kaydedildi. Önceki çeyreğe göre GSYİH Polonya’da %3,7, İsveç’te %1,5, Letonya’da %0,6 azaldı. İlk çeyrek %1,1 büyüyen Güney Kıbrıs, 2023 ikinci çeyrekte %0,4 daraldı. Avrupa’nın güçlü ekonomileri Almanya sabit kalırken, Fransa %0,5 büyüdü. Bir diğer güçlü ekonomi Hollanda ilk çeyrekte %0,4 daralmanın ardından ikinci çeyrekte de %0,3 daralarak teknik resesyona girdi.



Avrupa İstatistik Ofisi Haziran ayı sanayi üretimi verileri beklentilerin üzerinde geldi. Aylık bazda %0,1 gerileme beklentisine karşın %0,5 artış görüldü. Yıllık bazda ise %4,2 daralması beklenen sanayi üretimi %1,2 daraldı. Sanayi üretiminde aylık bazda en güçlü artış %13,1 ile İrlanda’da görüldü. İrlanda’yı %6,3 ile Danimarka takip etti. En sert gerileme %5,5 ile İsveç’te görülürken, Malta ve Finlandiya’da %3,3 gerileme görüldü.



ABD Merkez Bankası Temmuz ayı verilerine göre ise, ABD’de sanayi üretimi 2 aylık gerilemenin ardından yükseldi. Revize edilmiş son verilere göre Mayıs ayında %0,5 ve Haziran ayında %0,8 gerileyen sanayi üretimi, Temmuz ayında %0,3 artış beklentisine karşın %1 yükseldi. İmalat sanayi üretimi ise %0,5 arttı. Kapasite kullanım oranı 0,7 puan artışla %79,3 oldu.



ABD Merkez Bankası Temmuz ayı toplantı tutanaklarını yayımladı. Tutanaklarda, katılımcıların gelen verileri genel olarak enflasyon baskılarının daha da hafiflediğini gösteriyor olarak yorumladıkları belirtildi. Ancak çoğu üyenin enflasyonla mücadelenin henüz bitmediği konusunda hemfikir olduğu görüldü. Son yapılan piyasa katılımcıları anketlerine göre, ABD ekonomisinin 2024 yılına kadar resesyondan kaçınma olasılığının gözle görülür şekilde arttığı ifade edildi. GSYİH’nın yılın ilk yarısında ılımlı bir şekilde arttığı belirtilirken, iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiği vurgulandı.



İngiltere’de tüketici enflasyonu Şubat 2022’den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Temmuz ayı verilerine göre TÜFE aylık bazda %0,4 gerilerken, yıllık bazda %6,8 oldu. Düşen gaz ve elektrik fiyatlarının yanında, gıda fiyatlarındaki artışın Temmuz 2022’ye göre yavaşlaması, yıllık bazda TÜFE’de gerilemeye katkı sağladı. Oteller ve havayolu yolcu taşımacılığı ise TÜFE’ye yukarı yönlü etki yaptı. Gıda ve enerjinin hariç tutulduğu çekirdek TÜFE ise aylık bazda %0,3 artarken, yıllık bazda %6,9 ile yatay seyretti.



USDTRY 27,096, EURTRY 29,485 ve GBPTRY 34,519 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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