Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 17 Aralık 2020

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, dün gerçekleşen 2021 Para ve Kur Politikası metninin sunumunda sıkı para politikası ve enflasyonla mücadele vurgusu yaptı. Ağbal, "Enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler 2021 yılında para politikasının sıkı ve kararlı bir duruş sergilemesini zorunlu kılmaktadır. Gerekirse parasal duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız" ifadelerini kullandı.

Dalgalanma yaşayan Dolar TL kuru dün sabah 7.80 seviyesinin altını görürken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları esnasında 7.7627 seviyesine kadar çekildi.

Öte yandan ABD Merkez Bankasi (Fed), beklentilere paralel olarak federal fonlama faizinde degisiklik yapmadi ve faizi yüzde 0 - 0.25 hedef bandinda birakti. Bankadan yapılan açıklamada, hedeflerde önemli ilerleme kaydedilene kadar tahvil alımlarına devam edileceği belirtilerek genel finansal şartların ekonomi için destekleyici olmaya devam ettiği vurgulandı

Euro Bölgesi'nde ise öncü bileşik PMI Endeksi Aralık ayında beklentiden iyi gerçekleşse de daralmayı sürdürdü. Koronavirüste ikinci dalga ve karantina önlemleri Euro Bölgesi ekonomisinde daralmanın sürmesinde etkili oldu. Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da ise bileşik PMI Aralık'ta 51.7'den 52.5'e yükselerek 2 ayın zirvesine çıktı ve ekonominin dirençli kaldığını gösterdi.

İngiltere'de tarafında ise tüketici fiyat endeksi kasımda aylık %0,1 azalırken, yıllık bazda ise %0,3 arttı. Üretici girdi fiyatları ise kasımda bir önceki aya kıyasla %0,2 artarken yıllık bazda %0,5 düşüş gösterdi. Öte yandan İngiltere ve Avrupa Birliği'nin (AB) bir Brexit anlaşmasına varabileceklerine ilişkin iyimserliğin artması ve doların önemli piyasa paraları karşısındaki zayıf seyri sterlinin değer kazanmasında etkili olmaya devam etti.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 7,8277 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 7,7949 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 9,5074 GBPTL kuru ise 10,5294 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 7,7750 EUR/TL kuru 9,5189 GBP/TL kuru ise 10,5521 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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17/12/2020 09:07