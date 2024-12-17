Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 17 Aralık 2024

BİST-100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe; 21 puan civarında pozitif başlangıç yaptı. Yukarı tarafta 10.157,77 seviyesinin test edilmesi sonrasında ise, satıcılı işlemler ön plana çıktı ve seansın sonunu da; yüzde 1,26 oranında düşüşle 9.997,66 puan seviyesinden noktaladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hizmet Üretim Endeksi ve Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım-ÜFE) verilerini açıkladı. 2024 yılı Ekim ayına ilişkin Hizmet Üretim Endeksi; aylık olarak yüzde 0,2 seviyesinde artış gösterirken, yıllık olarak ise yüzde 0,2 seviyesinde azalış gösterdi. 2024 yılı Kasım ayına ait Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi ise; aylık bazda yüzde 8,88 ve yıllık bazda yüzde 46,91 düzeylerinde artış gösterdi.

Dün Türkiye’de ayrıca, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ikinci toplantısı takip edildi. Toplantı sonucunda her hangi bir rakam ortaya çıkmazken, üçüncü toplantının tarihi de henüz belli olmadı.

Tükriye Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek açıklamasında Türkiye’de Bu yıl en düşük memur maaş artışının %78. Yani Enflasyonun 1,7 katı olduğunu, En düşük emekli aylığının ise 68 arttığını, söyledi Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredeceğini ifade etti.

Avrupa tarafına baktığımızda Almanya Başbakanı Scholz'un, Federal Mecliste yapılan oylamada güvenoyu alamaması üzerine ülkede erken seçim süreci başladı. Alamanya’nın sanayi ve imalat alaınında yaşadığı sıkıntınlar ve Trump’ın gelmesyile büyümenin beklenen seviyesinde gerçekleşmeyeceği haberlerinina ardından Almanya’nın siyasi krizle boğuşması işleri zora soktuğu görülüyor.

S&P Global tarafından açıklanan ABD'nin Aralık ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerine göre,, imalat sanayi PMI Aralık'ta geçen aya kıyasla 1,4 puan azalarak 48,3'e indi. hizmet sektörü PMI ise Aralık'ta aylık 2,4 puan artışla 58,5'e yükseldi. İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da Aralık'ta aylık bazda 1,7 puan artarak 56,6'ya çıktı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen endeksin 49,4 değerini alacağı öngörülüyordu.

Altın, yatırımcıların Fed de dahil olmak üzere büyük merkez bankalarının faiz oranı kararları öncesinde temkinli kalmasıyla dengede kaldı.

Spot piyasada haftanın ikinci işlem gününde ons altın 2 bin 654 doları gördü. Dolar/TL kuru ve ons altın üzerinden yapılan hesaplamaya göre gram altın da 2 bin 981 TL'nin üzerinde seyrediyor.

Petrol, Çin'den gelen zayıf ekonomik verilerin dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısındaki zayıflayan taleple ilgili endişeleri güçlendirmesiyle gerileme gösterdi.

Brent, önceki seansta yüzde 0,8 düştükten sonra varil başına 74 doların altına düştü ve Pazartesi günü Çin verilerinin düşen rafineri faaliyetleri ve zayıf perakende satışlarını göstermesinin ardından ABD ham petrolü 71 dolara yaklaştı.

Paritelerde USD/TRY 34.99, EUR/TRY 36.78, GBP/TRY 44.34, seviyesinden işlem görüyor.