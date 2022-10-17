Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 17 Ekim 2022

TCMB’nin düzenlediği piyasa katılımcıları anketi yayımlandı. Reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonelleri ile yapılan Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi %67,78 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise %36,74'ten %37,34 seviyesine çıkarıldı. Katılımcıların yıl sonu USDTRY kuru beklentisi ise 19,51’den 19,82’ye yükseldi. 12 ay sonraki beklenti ise 22,07’den 23,61’e çıktı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gündeme getirdiği, Avrupa için Türkiye’de gaz dağıtım merkezi kurulması konusunda açıklamala yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, en uygun yerin Trakya bölgesi olduğunu ifade etti ve bu konuda bekleme olmadan çalışmaların başlayacağını açıkladı.



İngiltere Başkananı Liz Truss, Maliye Bakanı Kwarteng’i görevden aldı. Truss ayrıca piyasalara güven vermek için hükümetinin ekonomi stratejisinde önemli bir değişikliğe gitti ve kurumlar vergisindeki artışın geçerli olmasına karar verdiğini söyledi.



ABD Yatırım Bankası Goldman Sachs, İngiltere ekonomisinin 2023 yılı için daralma beklentisini %0,4’ten %1’e çıkardığını açıkladı. Enflasyon beklentisini ise %3,3’ten %3,1’e indirdi.



Rusya’nın BM temsilcisi Gatilov, taleplerinin karşılanmaması halinde Türkiye ve BM'nin arabuluculuğuyla imzalanan tahıl koridoru anlaşmasından çekilebileceklerini söyledi. Temmuz ayında imzalanan ve 4 aylık geçerlilik süresi olan anlaşmanın gelecek ay yenilenmesi gerekiyor.



Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in izlediği Tayvan politikası ile ilgili olarak, askeri güç kullanma ihtimalinin her zaman bir seçenek olduğunu belirtti

Bugün Türkiye’de bütçe dengesi yayımlanacak. Perşembe gün TCMB faiz kararı açıklanacak.

USDTRY 18,574, EURTRY 18,098 ve GBPTRY 20,922 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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17/10/2022 08:56