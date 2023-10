Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 17 Ekim 2023

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Eylül ayında merkezi yönetim bütçesi iki ayın ardından açık verdi. 2023 yılı Eylül ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 570,5 milyar TL, bütçe gelirleri 441,3 milyar TL ve bütçe açığı 129,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca faiz dışı bütçe giderleri 499,7 milyar TL ve faiz dışı açık ise 58,5 milyar TL olarak açıklandı. Ocak-Eylül döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 3 trilyon 952,6 milyar TL, bütçe gelirleri 3 trilyon 440 milyar TL ve bütçe açığı 512,6 milyar TL olarak gerçekleşti.



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci kalkınma planı olan ve 2024-2028 dönemini kapsayan 12. Kalkınma Planı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayının ardından TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Kalkınma planında öne çıkanlara bakıldığında, 2028’e kadar olan hedefler içerisinde, işsizliğin %7,5’e düşürülmesi, 2024-2028 döneminde büyümenin ortalama %5 olması bulunuyor. GSYH’nin 2 trilyon 820 milyar liraya, kişi başına gelirin 17 bin 554 dolara yükseltilmesi hedefleniyor. Enflasyonun ise 2028’de %4,7’ye düşürülmesi hedefler arasında yer alıyor.



Türkiye İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,4 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 786 bin 761 kişi iken, 2023 yılı Ağustos ayında 15 milyon 289 bin 258 kişi oldu. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Ağustos ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %0,1 arttı, inşaat sektöründe %12,6 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %3,7 arttı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Ağustos ayında bir önceki aya göre %0,1 arttı. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Ağustos ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %0,3 azaldı, inşaat sektöründe %0,3 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe %0,2 arttı.



New York FED tarafından üreticilere yönelik düzenlenen New York Empire State İmalat Endeksi anket sonuçları yayımlandı. Ekim 2023 Empire State Üretim Araştırması’na yanıt veren firmalara göre, New York Eyaleti’nde iş faaliyetleri düşüş gösterdi. Endeks yedi puan düşerek eksi 4,6’ya geriledi. Ankete katılanların %24’ü ay içinde koşulların iyileştiğini bildirirken, %29’u koşulların kötüleştiğini bildirdi. Yeni sipariş endeksi dokuz puan düşerek eksi 4,2’ye geriledi. Gelecekteki iş koşulları endeksi üç puan düşerek 23,1’e geriledi. Bu da firmaların gelecekteki koşullar konusunda nispeten iyimser kaldığını gösterdi. Ancak katılımcıların yarısından azı önümüzdeki altı ay içinde koşulların iyileşmesini bekliyor.



ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, yüksek faiz oranlarının kalıcı olabileceğini belirtti. Bakan Yellen bir TV programına verdiği mülakatta, “Yüksek faiz oranları kalıcı olabilir, ancak bu kesin değil. İzlediğimiz mali patika konusunda dikkatli olmalıyız.” Değerlendirmesinde bulundu. İsrail-Hamas gerilimine de değinen Yellen, bunun küresel ekonomide büyük sonuçları olup olmayacağını konuşmak için çok erken olduğunu söyledi. Yellen, “Gerilimin İsrail ile Gazze’nin ötesine yayılıp yayılmayacağı önemli olacak. Ancak bu, kaçınmak istediğimiz bir sonuç.” İfadelerini kullandı.

Philadelphia FED Başkanı Patrick Harker, ABD merkez bankasının borçlanma maliyetini artırarak

ekonomide yeni baskılar yaratmaması gerektiğini söyledi. Harker, enflasyon baskılarının azaldığı bir ortamda, FED’in faiz oranlarını artırmayı tamamladığına inandığını belirterek, “Bu noktada FED’in faiz hedefinde herhangi bir artış düşünmemeliyiz.” İfadelerini kullandı. Sıradaki FED faiz kararı 1 Kasım tarihinde açıklanacak. Banka son toplantısında politika faizini %5,50 ile sabit bırakmıştı. Ancak Haziran ayında %3 olan yıllık tüketici enflasyonu, Temmuz ayında %3,2 Ağustos ve Eylül aylarında %3,7 ile inatçı bir seyir izlemişti.



Bugün İngiltere işsizlik oranı, Almanya ve Euro Bölgesi ZEW ekonomik güven endeksleri ve ABD tarafında perakende satışlar, sanayi üretim endeksi, kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek.



USDTRY 27,901, EURTRY 29,431 ve GBPTRY 34,076 seviyelerinde fiyatlanıyor.

17/10/2023 08:48