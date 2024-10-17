Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 17 Ekim 2024

BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü 96 puan yükselişle 8.956 seviyesinden tamamladı. Son iki günde endeks 257 puan yükseldi. Kısa vadeli bu yükselişte trend değişimi algısının erken olduğunu düşünüyoruz.

Türkiye’de Eylül ayı enflasyonun beklentilerin üstünde gelmesiyle gözler bugünkü TCMB faiz kararına çevrildi. Politika faizinde Ekim ayında değişiklik olacağını düşünmüyoruz. (%50) Daha önce ekonomi yönetiminin vurguladığı 'aylık bazda enflasyonun düşmesi' durumunun Eylül ayında eğitim harcamaları öncülüğünde gerçekleşememesinden kaynaklı olarak faiz indirim beklentileri de ay bazında ötelendi. Konsensüs beklentiler faiz indirimlerine 2025 yılında başlanacağı yönünde.

TCMB, dün 2024 Eylül ayına ilişkin Konut Fiyat Endeksi verilerini(KFE) açıkladı. Buna göre; Endeks aylık bazda yüzde 1,0 oranında artarken, yıllık bazda da yüzde 27,4 oranında artış kaydetti. Yıllık KFE, reel olarak ise yüzde 14,7 oranında azalış gösterdi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türk Bankacılık sektörüne dair dün yaptığı açıklamalarda; 17 Eylül’de, birçok bankanın kredi notlarının yükselişinin ardındaki sebebi; Türk bankacılık sektörüne yönelik regülatör müdahalesi riskinin azalması olarak belirtti.

Morgan Stanley de, dün Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörüne ilişkin olarak yayımladığı raporda; TCMB’nin beklenenden daha şahin bir yol izlemesinin muhtemel olduğunu ve ilk faiz indirimlerinin 2025 yılının ilk çeyreğinde başlamasının beklendiğini belirtti.

Dün İngilterede enflasyon rakamları açıklandı. İngiltere'nin yıllık enflasyon oranının Eylül ayında üç yılın en düşük seviyesine gerilediğini gördük. Ulusal İstatistik Ofisi'nin açıklamasına göre, Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 1,7 oldu ve İngiltere Merkez Bankası'nın yüzde 2'lik hedefinin oldukça altında kaldı. Endeks, Ağustos ayında yüzde 2,2'ye ulaşmıştı. Açıklanan resmi verilere göre, yeni enflasyon rakamları İngiltere Merkez Bankası'nın gelecek ay faiz oranlarını düşürmeye devam edeceği yönündeki spekülasyonları körükledi.

Altın, ABD’de bugün açıklanacak perakende satışlar ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları öncesi yönünü yukarı çevirdi. Önceki iki seansta yüzde 1 yükselen altın, geçen ay ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinin hemen altında seyrediyor.

Spot altın haftanın dördüncü işlem gününde ons başına 2.679 dolardan işlem görüyor. Ons altın ve Dolar/TL ile yapılan hesaplamaya göre gram altın ise 2.947 TL seviyesinde.

Petrol dört gündür devam eden yüzde 7’lik düşüşünün ardından tekrar yükselişe geçti.

Brent petrol haftanın dördüncü işlem günü varil başına 75 dolara yükselirken, ABD ham petrolü 71 dolara yaklaştı.

Döviz kurları, Dolar/ TL 34,204, EUR /TL 37,235, STG /TL 44,415