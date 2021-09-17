Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 17 Eylül 2021

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye için bu yılki büyüme beklentisini %7,9'dan %9,2'ye çıkardı. Küresel Ekonomik Görünüm raporunda, Türkiye'de 2021'de neredeyse son 10 yılın en yüksek büyümesinin yaşanmasının muhtemel olduğu belirtildi. Fitch, küresel ekonomiye ilişkin büyüme tahminini ise %6,3'ten %6'ya düşürdü. Türkiye’de yurt içi yerleşiklerin resmi olarak bankalarda bulunan toplam döviz mevduatları 3 Eylül’de biten işlem haftasında 238 milyar doları aşarak rekor kırmıştı. TCMB’nin dün açıkladığı verilere göre; 10 Eylül’de biten işlem haftasında toplam döviz mevduatları 3 milyon dolar ile sınırlı artış gösterdi, fakat rakamlar 238,121 milyar dolar ile rekor tazeledi. TCMB’nin toplam rezervleri 10 Eylül haftasında 120,1 milyar olarak kaydedildi. Böylelikle 2016 yılından bu yana ilk kez toplam brüt rezervler 120 milyar doları aştı. 10 Eylül haftasında swap hariç net rezerv ise eksi 39,2 milyar dolar oldu.

ABD’de son haftada 20 bin kişi işsizlik maaşı başvurusunda bulundu. Önceki hafta 312 bin kişi ile pandemi sürecinin en düşük seviyesine inen işsizlik maaşı başvuruları son haftada 332 bin oldu. Son haftada artış olmasına karşın bu seviyeler dönem olarak en düşük seviyeler olmaya devam etti. Dün açıklanan bir diğer önemli veri ise perakende satışlar oldu. Bu veri hem sektördeki canlılığı hem de tüketicinin talebini ölçtüğü için yakından takip edilmekte. ABD’den gelen son rakamlara göre, perakende satışlar Temmuz ayında %1,8 gerilemesinin ardından, Ağustos ayında aylık %0,7 oranında artarak yıllık bazda %13,45 oldu. Verinin ardından ABD Dolar Endeksi 92,91 ile gün içi zirveye çıktı ve aylık bazda da en yüksek seviyeyi test etti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, yayınladığı raporda ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin %6,8'den %6,2'ye çektiklerini belirtti.

Bugün İngiltere’de perakende satış rakamları ve avrupa bölgesi tüfe rakamları açıklanacak önemli veriler arasında bulunuyor.

USDTRY kuru dün günü %1,12 yukarı yönlü harketlerle 8,535 seviyelerinde kapattı. Bugün piyasada USDTRY kuru yine ayni seviyelerde 8.535 olarak fiyatlanıyor. EURTRY kuru 10,050, GBPTRY kuru ise 11,785 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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17/09/2021 09:45