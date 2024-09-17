Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 17 Eylül 2024

Yeni haftaya başlarken hisse senedi piyasalarında geçen hafta sonunda başlayan olumlu hareket korunamadı. BIST100 güçlü direnç olan 9,750 seviyesini aşamayarak günü %1.12 oranında gerileyerek 9,577 seviyesinden tamamladı. Hisse senedi piyasasında satıcılı seyir izlerken Türk Lirası tarafında da hafif değer kaybı yaşanan bir günü geride bıraktık. Yarın açıklanack FED faiz kararı öncesinde Dolarda yaşanan volatilite USDTRY üzerinde de kendini göstermekte. Hafta kapanışını gerilemeyle tamamlasa da haftanın ilk iş günü USDTRY kurunda %0.26 oranında bir yükseliş kaydedildi. Günü 34.04 seviyesinde tamamlayan USDTRY bugün sabah açılışta 34 seviyelerinden fiyatlanmakta. Günün erken saatlerinde EURTRY 37.855 ve GBPTRY ise 44.886 seviyelerinden alıcı buluyor.

Veri açıklaması bakımından sakin geçen günde takip edilen haberler arasında Bloomberg HT’nin TCMB faiz kararına ilşkin gerçekleştirdiği anket sonuçları yer aldı. 24 kurumun katıldığı ankette katılımcılar 19 Eylül’de gerçekleşecek toplantıda TCMB'nin politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutacağını öngördü. Ankette 2024 yılının sonunda politika faizi için katılımcıların tahmini yüzde 47,5 seviyesi oldu. Ankette katılımcıları faizde ilk indirim beklentilerini de paylaştı. Buna göre tahminini paylaşan 22 kurumdan 18 tanesi TCMB'den ilk indirim hamlesini yılın son çeyreğini kapsayan Ekim-Kasım-Aralık döneminde bekliyor. 2024’te TCMB'den sadece dört kurum indirim adımı beklemiyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in EBRD yöneticileri ile bir araya geldikten sonra yaptığı açıklamalar haber akışına yansıyan önemli başlıklardan bir diğeri oldu. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet ile 5 yıllık “Türkiye Stratejisi”ni ve potansiyel çalışma alanlarını değerlendirdikerini dile getiren Şimşek, verimli bir toplantı yaptıklarını aktardı. Şimşek, "Ülkemize bugüne kadar 20,2 milyar euro finansman sağlayan EBRD ile güçlü işbirliğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Deutsche bank’ın Türk tahvillerine ilişkin hazırladığı not da piyasa tarafından yakından takip edildi. Deutsche Bank Stratejisti Christian Wietoska ve Ekonomist Yiğit Onay'ın da imzasının bulunduğu notta Türk tahvillerinin uyku modunda olduğu, fakat bunun daha ne kadar süreceğinin soru işareti olduğu vurgulandı. Analizde son haftalarda Türk tahvillerinin performans açısından bir mücadele verdiği belirtilirken, Mart ayından bu yana yerel tahvillerin pozitif getiriler sağlamasına rağmen Döviz carry işlemlerine kıyasla daha düşük performans gösterdiği de belirtildi. Ancak buna rağmen tahvillerin birkaç ay içinde ralli yapması beklendiği notta ayrıca belirtildi.

Globalde büyük gün geldi çattı; bugün başlayacak Fed toplantısı yarın TSİ 21:00’da faiz kararının açıklanmasıyla sona erecek. FED’den gelecek faiz indirimine Başkan Powell’ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumunda para politikasını ayarlama için doğru zamanın geldiğini açıklaması ardından kesin gözüyle bakılsa da bu kez de gelecek olan faiz adımının büyüklüğü piyasaları ikiye bölmüş durumda. Ancak piyasa analizlerinde 50 baz puanlık indirim bekleyenlerin sayısının 25 baz puan bekleyenlerin iki katı olduğu şeklinde sonuçlar göze çarpmakta. Dolar endeksi açıklama öncesi 101 seviyesi üzerinde tutnamayarak dün 100.68 seviyesi altında kapanış gerçekleştridi. Gerileme trendine Temmuz 2024 başı itibariyle giren Dolar endeksi en on Aralık 2023’te 101 altına gerilemişti.

Öte yandan geçen hafta ikinci faiz indirimi kararı alan Avrupa Merkez Bankası’nın üyelerinden Kazimir’in bir sonraki faiz indirimine dair açıklamaları takip edildi. Kazimir konu hakkında "Aralık ayına kadar bekleyip bir sonraki hamlemiz için net resmi görmemiz gerekecek. Ekim ayında indirimi desteklemem için ekonomik görünümde büyük bir dönüş, güçlü bir sinyal olması gerekiyor. Ancak o tarihe kadar çok fazla bilgi edinemeyebiliriz" şeklinde konuştu.

Bugün Türkiye’de önemli bir veri açıklaması bulunmazken Almanya’da ZEW endekslerii ABD’de ise sanayi üretim endeksi ve perakende satış verisi açıklanacak.