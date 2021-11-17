Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 17 Kasım 2021

Yarın TCMB’nin vereceği faiz kararı öncesi Bloomberg’in yaptığı ankete göre; 100 baz puan faiz indirimi olması bekleniyor. Ankete katılan 21 kurumun medyan beklentisi faizin %15 seviyesine çekileceği yönünde oldu. Yine ankete göre yıl sonunda politika faizinin bulunacağı seviyeye dair beklenti de %15 seviyesinde oluştu.

Faizlerin 100 baz puan daha geri çekileceği beklentisi, Romanya, Macaristan, Brezilya, Norveç, Rusya, Polonya gibi bir çok ülkenin faiz artışına başlaması, ayrıca ABD, İngiltere gibi ülkelerden de bu yönde sinyaller gelmesiyle TL’de değer kaybı devam ediyor. Dünya genelinde etkili olan enflasyon, iç siyasi krizler de değer kaybında büyük rol oynuyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, enflasyonla mücadelede kararlı olduklarını söyledi. “Enflasyonla mücadeleyi kararlı ve bütüncül bir anlayışla sürdürdüğümüz ölçüde döviz kuru istikrara kavuşacak ve ülke risk primimiz düşecek. Bakanlık olarak enflasyonla mücadele kararlılığımızı çok net bir biçimde gösteriyoruz.” dedi.

Euro Bölgesi ekonomisi 3. çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla %2.2, yıllık bazda da %3.7 ile tahminlere paralel büyüdü.

ABD'de sanayi üretimi, Ekim'de aylık bazda %1,6 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi. ABD’de perakende satışlar da yükselen fiyatlara rağmen Ekim’de %1.7 ile arttı.



Biden Salı günü basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Fed başkanlığı için adayını “önümüzdeki dört günde” açıklamayı beklediğini söyledi. ABD Başkanı Joe Biden'ın, Fed başkanlığına Jerome Powell’ı yeniden atama ya da Fed yöneticisi Lael Brainard’ı getirmesi bekleniyor.

Bugün İngiltere TÜFE ve ÜFE rakamları ile Euro Bölgesi TÜFE rakamları takip edilecek.

Yıl içerisinde gelişmekte olan para birimleri içerisinde en çok değer kaybeden ulusal para birimi olan TL’de kayıplar sürdü. USDTRY bugün piyasada 10,440, EURTRY 11,790 ve GBPTRY 14,010 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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17/11/2021 09:23