Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 17 Kasım 2023

Veri ve haber başlıkları bakımından sakin bir günü geride bırakan Türkiye piyasaları, borsa tarafında %1.5 yükselişe işaret ederken Türk lirası ise Amerikan Doları karşısında günü yatay tamamladı. Uluslararası piyasalarda Amerikan Doları değer kaybı yaşamasına rağmen Türkiye ekonomisinin yaşadığı kırılganlık bu durumdan fayda sağlamaya yetmedi. EUR ve GBP, Amerikan dolarına karşı güçlü seyrini korumaya devam ederken, Türk lirasına karşı da hafif değer azanarak günü sırasıyla 31.16 ve 35.558 seviyelerinden tamamladı.

Veri açıklamalarına baktığımızda, yabancıların geçtiğimiz hafta 7.3 milyon USDlik hisse, 131 milyon USD’lik DİBS aldığını gördük. Buna ilaveten yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı da 195,2 milyon USD azalışla 175.8 milyar dolar olarak kaydedilirken pariteden arındırıldığında ise artışın 403 milyon dolar olduğu görüldü. Bu veriye bakıldığında esas artışın kaynağı ise tüzel kişilerdeki artış olduğuna vurgu yapıldı. Bunun yanı sıra seçim sonrası KKM ürününün cazibesini yitirmesi için atılan adımlar etkisini göstermeye devam ederken, BDDK verilerine göre geçen hafta KKM büyüklüğünün 82,9 milyar TL azalış ile 2.8 trilyon TL’ye gerilediği açıklandı.

Yeni yönetimin aldığı önlemlerle yabancıların piyasaya girişi sağlanırken, diğer bir taraftan rezervlerde de toparlanma sinyalleri gözlemlenmekte. TCMB verilerine göre geçtiğimiz hafta brüt rezervler 128.6 milyar dolarla 40 haftanın en yüksek seviyesine yükselirken net rezerv ise 24.7 milyar dolardan 25.4 milyar dolara yükseliş gösterdi. Ancak swap işlemler harici net rezerv rakamlarına bakıldığında -55.4 milyar dolardan -56.7 milyar dolara gerileyen negatif bir veri ile karşılaştık.

Haber başlıklarına yansıyan olumlu bir diğer haber ise bir dünya bankası kuruluşu olan Inetrnational Finance Corporation’ın, Türkiye’ye son on yılda yaptıkları 19 milyar dolar yatırıma ilave olarak önümüzdeki 3 yıl içerisinde, deprem bölgesi öncelikli olmak üzere, 9 milyar dolarlık yatırım yapacaklarına yönelik açıklamaları oldu.

Yurt dışında açıklanan verilerden ABD devam eden işsizlik başvuruları 4 Kasım ile biten haftada beklentiler üzerinde artışa işaret ederek toplam rakamın 2 yılın zirvesine çıktığını gösterdi. Tüm dünyayı etkileyen ABD faiz artışlarının bundan böyle gelecek verilerin gidişatına göre belirleneceği göz önünde bulundurulduğunda, bugüne kadar aşırı sağlam bir resim çizen istihdam piyasasında gerilemeye işaret eden veriler faiz artışlarının geride kalması gerektiği yönündeki algıyı destekler nitelikte oldu.

Bu durumu destekleyen bir diğer veri ise sanayi üretiminin aylıkta %0.6, yıllıkta ise %0.68 gerilediği şeklindeki açıklama oldu.

Bugün TCMB piyasa katılımcılar anketi, İngiltere Perakende satışlar ve Avrupa enflasyon verileri takibimizde olacak.

Günün ilk saatlerinde USDTRY 28,6980, EURTRY 31,1590 ve GBPTRY 35,6480 seviyelerinde fiyatlanıyor.