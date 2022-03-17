Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 17 Mart 2022

ABD Merkez Bankası FED beklentilere paralel olarak 3 yılın ardından politika faizini 25 baz puan artırarak 0,25-0,50 aralığına yükseltti. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin maksimum istihdam ve uzun vadede %2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı belirtilen açıklamada, para politikası duruşunun uygun şekilde sıkılaştırılmasıyla enflasyonun %2 hedefine dönmesinin ve iş gücü piyasasının güçlü kalmasının beklendiği kaydedildi. Açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranının %0,25-0,50 aralığına yükseltilmesine karar verildiği ve devam eden artışların uygun olacağının tahmin edildiği bildirildi.

FED ekonomiye ilişkin tahminlerinde de güncellemeye gitti. Enflasyon tahminleri yükseltilirken, bu yıl faiz oranlarının 6 kez daha artırılma olasılığı öngörüldü. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi %2,4 olarak açıklanırken, 2022 için medyan beklenti %0,9’dan %1,9’a çıkarıldı. ABD ekonomisinin bu yıla ilişkin büyüme beklentisi %4’ten %2,8’e düşürüldü. Bu yıla ilişkin enflasyon beklentisi ise %2,6’dan %4,3’e çıkarıldı. İşsizlik oranı için tahminler ise, bu yıl ve gelecek yıl için %3,5 ile değiştirilmedi.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Cannes’de düzenlenen Uluslararası Yatırımcı Toplantısında açıklamalar yaptı. Yaz aylarından itibaren enflasyonda düşüş görüleceğini kaydeden Bakan Nebati "enflasyonu yıl sonu itibariyle belli seviyeye getirip 2023 Haziran seçimlerinde tek rakamlı olma hususundaki kararlılığımız devam ediyor. Gerekeni yapıyoruz.” İfadelerini kullandı. Yabancı yatırımcıya da seslenen Bakan Nebati, “Bu ülkeye yatırım yaparsanız malınız da canınız da güven altındadır. Yatırımlarınızı Türkiye Cumhuriyeti'ne çok rahat şekilde yapabilirsiniz. Türkiye'de ticaret tahminlerin ötesinde büyük heyecanla devam ediyor. Çarklar dönüyor.” Şeklinde konuştu.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla, Ocak ayı sonunda Başkanı değişen Türkiye İstatistik Kurumu'nda iki başkan yardımcısının görevine de son verildi.



Rusya Finans Bakanı Anton Siluanov, Eurobond kupon ödemelerinin ambargolar nedeniyle tahvil sahiplerine ulaşamayabileceğini açıkladı. “Ödemeler bizim döviz hesabımızın olduğu ilgili ABD bankasına ulaştı” açıklamasını yapan Siluanov, işlemlerin onaylanıp onaylanmadığına dair bir açıklamanın kendilerine yapılmadığını bildirdi. Geçtiğimiz gün Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Rusya’nın temerrüde düşebileceği uyarısında bulunmuştu.

Ukrayna'ya yönelik askeri saldırıları nedeniyle Rusya 28 Şubat 1996’da üyesi olduğu Avrupa Konseyinden çıkartıldı. Tavsiye niteliğindeki kararın, üye devletlerin büyükelçilerinden oluşan Bakanlar Komitesi toplantısının ardından bugün kesinleşmesi bekleniyor.



Bugün KKTC saati ile 13:00’ta TCMB faiz kararı açıklanacak. TCMB’nin faiz oranlarında bir değişikliğe gitmemesi bekleniyor. Ayrıca bugün İngiltere Merkez Bankası faiz kararı, Euro Bölgesi TÜFE ve ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.

Dün kapanışı 14,600 seviyelerinde yapan USDTRY bugün yukarı yönlü bir hareket izliyor. USDTRY Anlık olarak 14,709 seviyelerinde fiyatlanmakta. EURTRY 16,228 ve GBPTRY 19,368 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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17/03/2022 10:20