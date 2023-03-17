Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 17 Mart 2023

Avrupa Merkez Bankası tahminlere paralel olarak 50 baz puanlık faiz artışına giderek politika faizini %3,50 seviyelerine çıkardı. ABD’de yaşanan banka iflasları ve Avrupa’da İsviçre Bankası Credit Suisse’in yaşadığı krizin ardından, FED ve AMB’nin faiz artışlarını yavaşlatabileceği veya pas geçebileceği konuşulmaya başlanmıştı. Karar metninde enflasyonun çok uzun süre yüksek kalmasının beklendiği belirtilirken, bankanın mevcut piyasa gerilimini yakından izlediği ifade edildi. Ayrıca Avrupa Merkez Bankası’nın gerekmesi halinde mali sisteme likidite desteği sağlayacak donanıma sahip olduğu belirtildi. Bankanın enflasyon beklentileri 2023'te ortalama %5,3, 2024'te %2,9 ve 2025'te %2,1 oldu. Büyüme tahminleri ise 2023'te %1, 2024 ve 2025'te %1,6 olarak ön görüldü.



Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı ardından açıklama yapan AMB Başkanı Lagarde, Euro Bölgesi bankacılık sektörünün oldukça dirençli olduğunu ve bankalarda likidite sıkıntısı olmadığını söyledi. Herhangi bir likidite krizi yaşanması durumuna dair ise önemli kararlar alındığını ve yetkileri dahilinde tüm araçları kullanacaklarını belirtti. İstihdam piyasasının da güçlü kalmaya devam ettiğini söyleyen Lagarde, Çin’de ekonomik aktivitenin beklenenden hızlı toparlanmasının enerji fiyatlarını yükseltebileceğini de ifade etti.

İsviçre Merkez Bankası’nın Credit Suisse’i, likiditesini güçlendirmek için 54 milyar dolara kadar borçlandıracağını açıklamasının ardından piyasalar rahat bir nefes aldı. Hafta ortası borsada %30’a varan değer kayıpları yaşayan Credit Suisse, dün bu kayıplarını büyük oranda telafi etti. İsviçre Merkez bankası’nın 3 milyar franka kadar nakit karşılığında Credit Suisse’in elindeki bazı tahvilleri alacağı da açıklandı. Hafta ortası Credit Suisse’in en büyük yatırımcılarından Suudi Ulusal Bankası, daha fazla fon aktaramayacaklarını açıklamasının ardından, borsada Avrupa bankaları sert kayıplar yaşamıştı.



ABD’de bankacılık krizi içerisinde adı anılan California merkezli First Republic Bank’a, içerisinde ABD’nin en büyük bankalarının da bulunduğu 11 banka tarafından, yaklaşık 30 milyar dolar mevduat aktarımı konusunda anlaşma sağlandığı duyuruldu.



Önceki hafta açıklanan verilere göre son revizyon ile 212 bin ile beklentilerin üzerinde artan ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları, tarihi düşük seviyelerde kalsa da Aralık sonrası en yüksek seviyeyi görmüştü. Son verilere göre ise 11 Mart ile biten haftada 192 bine gerileyen işsizlik maaşı başvuruları, 205 bin beklentisinin altında kaldı. 2020 başlarında pandemiyle milyonları bulan işsizlik başvuruları, 2021 sonlarından itibaren düşük seviyelerde kalmayı istikrarlı şekilde sürdürüyor.

Yaşanan banka iflaslarının ardından açıklama yapan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkenin bankacılık sisteminin sağlam kalmaya devam ettiğini belirterek, “Amerikalıların ihtiyaç duyduklarında mevduatlarının orada olacağından emin olabileceği konusunda güvence verebilirim.” İfadelerini kullandı.

ABD Yatırım Bankası Morgan Stanley, FED’in gelecek haftaki toplantısında faiz oranını 25 baz puan artıracağını tahmin etti. Banka, ileriki aylarda daha yavaş istihdam artışları ve büyüme rakamları ön gördüğünü de açıkladı.



Bugün TCMB piyasa katılımcıları anketi, Euro Bölgesi TÜFE, ABD sanayi üretim endeksi verileri takip edilecek.



USDTRY 19,005, EURTRY 20,265 ve GBPTRY 23,124 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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17/03/2023 09:52