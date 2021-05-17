Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 17 Mayıs 2021

Türk Lirası, bayram tatili nedeniyle yurtiçi piyasaların kapalı olduğu işlem gününün ilk bölümünde negatif ayrışma gösterdi. Yaşanan gelişmelere baktığımızda ABD kanadından gelen TÜFE verisi beklentilerin üzerinde gelerek son yılların zirvesini gördü. Beklentileri aşan enflasyon verisi ile birlikte FED’in faiz oranlarında değişikliğe gidebilme ihtimalinin beklentilerden daha önce olabileceği riskiyle dolar endeksinde toparlanma yaşanırken TL değer kaybı yaşadı. İlk etapta 8,50 üzerine çıkan kurda hafta sonuna yaklaşılırken 8.41'in altına kadar düşüş meydana geldiği gözlendi.

Dış piyasalarda ise enflasyon endişesine dayalı fiyatlama uzun sürmedi. Bunun nedeni ise faiz artırımı konusunda aceleci olmamaya devam eden FED yetkililerinin açıklamaları oldu. ABD 10 yıllık tahvil faizi %1,70 üzerini test etse de Cuma günü %1,63 seviyesinden kapanış yaptı. Dolar endeksi ise yeniden 90.0'lı seviyelere doğru yaklaştı.

Diğer yandan geçtiğimiz hafta Almanya kanadından gelen ZEW ekonomik beklentiler endeksi takip edildi ve gelen veri ile birlikte Almanya’da yatırımcı güveni 21 yıldan itibaren en yüksek seviyelerine çıkarak 84.4 seviyesine ulaştı. Ek olarak yine Almanya’dan gelen Tüfe verisi aylık bazda yüzde 0.7; yıllık bazda ise yüzde 2 ile beklentilere paralel geldi.

Yeni haftaya ise 8.40seviyelerinden başlangıç yapan Dolar/TL kurunun ardından piyasalar gün içerisinde açıklanacak olan Bütçe Dengesi verisini takip edecek. Veri ile birlikte TL varlıklarında hareketlilik artabilir.

Genel olarak haftaya baktığımızda ise Euro bölgesinden ilk olarak Salı günü gelecek olan büyüme verisi takip edilecek. Ardından Çarşamba günü, Avrupa Merkez Bankası’nın da yakından takip ettiği enflasyon verisi açıklanacak. Enflasyon verisi ile birlikte Euro varlıklarında hareketlilik artacaktır.

Kur tarafına baktığımızda ise geçtiğimiz haftanın son işlem gününe 8,3123 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,4170 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 10,1602 GBPTL kuru ise 11,8276 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 8,4081 EUR/TL 10,1890, GBP/TL kuru ise 11,8290 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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17/05/2021 09:59