Creditwest Bank Ekonomi gündemi 17 Ocak 2022

ABD’deki Halkbank davasında yargılama süreci askıya alındı. Halk Bankası'na, "ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını ihlal" suçlamasının yönetildiği davanın beklemeye alınmasıyla, Halk Bankası'nın Yüksek Mahkemeye başvuru yapmasının önü açıldı.



TCMB Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre yıl sonu enflasyon beklentisi %29,75 seviyesinde gerçekleşirken, yıl sonu USDTRY beklentisi ise 16,13 seviyesinde oldu.

JP Morgan CEO’su Jamie Dimon Fed’in bu sene enflasyon nedeniyle piyasaların beklentisinden daha fazla faiz artırabileceğini söyledi. Dimon “6 veya 7 faiz artışı olabilir” açıklamasını yaptı.



TCMB yılın ilk Para Politikası Kurulu toplantısını bu hafta Perşembe günü gerçekleştirecek. Genel beklenti politika faizinin %14 seviyesinde sabit tutulacağı yönünde.

ABD piyasaları bugün tatil nedeniyle kapalı olacak. USDTRY 13,534, EURTRY 15,655 ve GBPTRY 18,650 seviyelerinde piyasada fiyatlanıyor.

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17/01/2022 11:18