Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 17 Ocak 2024

ABD’de New York Empire State imalat endeksi verileri yayımlandı. Buna göre Ocak ayında iş faaliyetleri keskin bir şekilde düşüş gösterdi. Endeks, yirmi dokuz puan düşerek eksi 43,7’ye gerileyerek Mayıs 2020’den bu yana en düşük seviyesini gördü. Yeni siparişler ve sevkiyatlarda da keskin düşüşler görüldü. Yeni siparişler endeksi otuz sekiz puan düşerek eksi 49,4’e geriledi ve sevkiyatlar endeksi de yirmi beş puan düşerek eksi 31,3’e geldi. Firmaların önümüzdeki aylarda faaliyetlerde bir miktar toparlanma beklediği, ancak gelecekteki iş koşullarına ilişkin endeksin yedi puan artarak 18,8’e çıkmasıyla iyimserliğin zayıf seyrettiği belirtildi. Endeksin sıfırın altnda yer alması sektörde daralmaya işaret ediyor. ABD’nin en büyük imalat merkezleri arasında yer alan New York’ta sektörde görülen bozulma, bir süredir daralmaya işaret eden imalat PMI verilerini de teyit ediyor.



Almanya’da ZEW Enstitüsü tarafından yayımlanan yatırımcı güveni son aylardaki yükselişini sürdürdü ve 15,2 olarak açıklandı. Ekonomik beklentiler enflasyona meydan okuyor başlıklı raporda, yatırımcı güveninin 15,2 puanla Aralık 2023 değerinin 2,4 puan üzerinde geldiği belirtildi. Buna karşılık, Almanya’daki ekonomik duruma ilişkin değerlendirmelerin neredeyse hiç değişmediği ifade edilen raporda, cari koşullar endeksinin 0,2 puan gerilediği ve eksi 77,3 puanda bulunduğu açıklandı. Ekonomik beklentilerdeki iyileşmenin en büyük nedeni, ankete katılanların yarısından fazlasının Avrupa Merkez Bankası’nın yılın ilk yarısında faiz indirimlerine gideceğini düşünmeleri oldu. Ankete katılanların üçte ikisinden fazlası ise ABD Merkez Bankası’nın önümüzdeki altı ay içinde faiz indirimine gideceğini öngörüyor.



Avrupa Merkez Bankası Kasım 2023’e ait tüketici beklenti anketini yayımladı. Önceki 12 ayda algılanan ortalama enflasyon oranı Ekim ayındaki %7,8’den belirgin bir şekilde gerileyerek %7’ye düştü. Gelecek 12 aya ilişkin ortalama enflasyon beklentisi de %4’ten %3,2’ye geriledi. Üç yıl sonraki enflasyon beklentisi ise %2,5’ten %2,2’ye geriledi. Gelecek 12 aya ilişkin ekonomik büyüme beklentileri, Ekim ayındaki eksi %1,3’e kıyasla eksi %1,2 ile biraz daha olumlu geldi. Gelecek 12 ay için işsizlik oranı beklentisi Ekim’deki %11,4'ten %11,1’e düştü. Anketler altı büyük Euro Bölgesi ülkesinden (Belçika, Almanya, İspanya, Fransa, İtalya ve Hollanda) yaklaşık on dört bin yetişkin tüketicinin çevrimiçi katılımıyla gerçekleştiriliyor.



İsviçre Davos’ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkan Yardımcısı Gita Gopinath, enflasyonla mücadelenin sona ermediğini belirterek, faiz indirimlerine yönelik piyasa beklentilerinin erken olduğunu bildirdi. Bu yıl faizlerin bir parça düşmesinin beklenebileceğini söyleyen IMF yetkilisi, “Ancak elimizdeki veriye göre bu indirimlerin yılın ikinci yarısında yapılması daha mümkün.” İfadelerini kullandı. IMF Başkanı Kristalina Georgieva ise küresel ekonominin 2023’ten daha iyi performans göstereceğini söyledi. Georgieva, ABD’de faiz oranları düşmeye başladıkça ekonominin de yumuşak iniş yapacağını öngördü.

Almanya’da Aralık ayı tüketici fiyat endeksi öncü verileri teyit etti ve aylık bazda %0,1 ve yıllık bazda %3,7 olarak gerçekleşti. Almanya’da tüketici fiyatları 2023 yılında 2022 yılına kıyasla yıllık ortalama bazda %5,9 arttı. Bu oran 2022’de %6,9 seviyesindeydi. Almanya Federal İstatistik Ofisi Başkanı Ruth Brand, “2023 enflasyon oranı 2022’deki rekorun altındaydı. Ancak neredeyse %6 ile hala yüksek seviyede. Gıda fiyatları 2023’te yıllık ortalama bazda keskin artışlar kaydetti.” Açıklamasını yaptı.



Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Çin ekonomisi 2023 yılında bir önceki yıla göre %5,2 büyüme gösterdi. Büyüme rakamı, Çin hükümetinin %5’lik beklentisinin üzerinde gelmiş oldu. 2023’te sanayi üretimi %4,6, perakende satışlar %7,2, sabit sermaye yatırımları %3 artış kaydetti.



Bugün Euro Bölgesi ve İngiltere TÜFE verileri, ABD’de perakende satışlar, sanayi üretim endeksi ve Bej Kitap raporu yayımlanacak.



USDTRY 30,121, EURTRY 32,735 ve GBPTRY 37,947 seviyelerinde fiyatlanıyor.

