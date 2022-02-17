Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 17 Şubat 2022

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin halihazırdaki en büyük sorununun yüksek enflasyon olduğunu belirten Erdoğan, "İnşallah onun da üstesinden, her geçen ay inişini görerek geleceğiz" ifadesini kullandı. Toplantıda, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması konusundaki yol haritasının da kamuoyuyla paylaşıldığını dile getiren Erdoğan, "Kuyumcuların, bankaların ve altın rafinerisinin içinde yer aldığı bu imkandan yararlanmaya tüm vatandaşlarımızı davet ediyoruz" dedi. Bunun yanında Türkiye’de yapılan gıdada kdv indirimi, elektrik fiyatlarında düzenlemeler ile ilgili açıklamalar yaptı.

Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) Ocak ayına ilişkin toplantı tutanakları yayınlandı. 25-26 Ocak’ta yapılan toplantının tutanakları, Mart ayında başlanacağı öngörüsü ile hızlandırılmış bir faiz artırım takviminin tartışıldığını ortaya koydu. Tutanaklara göre, Fed'in faiz artırımı konusunda kararını toplantıdan toplantıya ve veriler analiz edilerek vermesi kararlaştırıldı. Diğer taraftan, üyeler yakında faizleri artırmanın uygun olacağını kaydetti. Ayrıca katılımcıların çoğu varlık alımlarının önceden takvimlendirildiği gibi, Mart ayının ilk yarısında bitirilecek şekilde azaltılarak devam ettirilmesi kararına vardılar.



Ayrıca ABD tarafından gelen verilere göre, perakende satışlar Ocak ayında %3,8 oranında artarak beklentilerin üzerinde artış kaydetti. ABD’de sanayi üretimi ise Ocak ayında %1,4’lük aylık artış gösterdi.



Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi Üyesi Martins Kazaks, daha önce görülmemiş fiyat artışları karşısında 2022 yılında faiz artışının mümkün olduğunu belirtti. Ayrıca Kazaks, "faizlerin hızlı biçimde artması toparlanmaya sekte vurur" açıklamasını yaptı.

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi’nin açıkladığı verilere göre, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi yıllık olarak %5,5 artarak 1992’den sonra en yüksek seviyeyi gördü. İngiltere Merkez Bankası Şubat ayında yaptığı bir açıklamada Nisan ayında enflasyonun %7,25 ile zirve yapması beklendiğini açıklamıştı. İngiltere Merkez Bankası Aralık ayından bu yana iki kez faiz artırdı. Piyasalar Mart ayında bir faiz artışı daha beklemekte.



ABD’den Rusya’nın Ukrayna sınırına ilave asker gönderdiği ve asker çektiklerine dair açıklamaların doğru olmadığına yönelik gelen açıklama jeopolitik riskleri canlı tutmaya devam ediyor.

Bugün TSİ 14:00’da TCMB faiz kararı açıklanacak. Piyasa beklentisi bir değişiklik olmayacağı yönünde. Ayrıca ABD tarafında haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek.

Dün 13,570 - 13,647 bandında hareket eden USDTRY, anlık olarak 13,605 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY 15,451 ve GBPTRY 18,475 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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17/02/2022 10:15