Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 18 Ağustos 2023

Türkiye İstatistik Kurumu 2023 2. çeyrek işgücü istatistiklerini yayımladı. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2023 yılı 2. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 73 bin kişi azalarak 3 milyon 400 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puanlık azalış ile %9,7 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %7,8, kadınlarda %13,4 olarak tahmin edildi. Ayni dönemde istihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre 151 bin kişi artarak 31 milyon 513 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puanlık artış ile %48,2 oldu.



Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Bankalar Birliği Toplantısı’nda ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, 2023 yılında %4,5 civarında büyüme öngördüklerini açıkladı. İç talepteki güçlü artışın, makro finansal istikrarı cari açık ve enflasyon tehditleriyle karşı karşıya bıraktığını da belirten Şimşek, ekonominin dengeleme ihtiyacının açık olduğunu ifade etti. Serbest kambiyo rejimi ve dalgalı kur sistemini benimsemeyi sürdüreceklerini belirten Bakan Şimşek, makro finansal istikrarın kalıcı şekilde sağlanması ve öngörülebilirliğin artırılmasının kısa vadeli öncelikleri olduğunu belirtti.



Philadelphia FED imalat endeksi Ağustos ayında beklentilerin üzerinde açıklandı. Bölgedeki imalat faaliyeti genel olarak iyleşti. Ağustos 2022’den bu yana eksi seviyelerde bulunan endeks, 1 yıl sonra pozitif değerlenerek 12 oldu ve büyümeye işaret etti. Art arda 14 aydır negatif olan yeni siparişler endeksi 32 puan artarak 16’ya ve sevkiyat endeksi 18 puan artarak 5,7’ye yükseldi.



ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvuruları düşük seviyelerde kalmayı sürdürdü. İlk kez işsizlik maaşı talep edenlerin sayısı revize edilen rakamla 5 ağustos haftasında 250 bin olurken, 12 ağustos ile biten haftada 239 bine geriledi. 4 haftalık ortalama 234.250 oldu. 5 Ağustos ile biten haftada devam eden işsizlik başvuruları ise 32 bin artışla 1 milyon 716 bin oldu.



Bugün TCMB piyasa katılımcılar anketi, Euro Bölgesi TÜFE ve İngiltere perakende satış verileri takip edilecek.



USDTRY 27,107, EURTRY 29,498, GBPTRY 34,548 seviyelerinde fiyatlanıyor.

Bu habere tepkiniz:

