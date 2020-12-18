Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 18 Aralık 2020

Küresel piyasalarda dolar 2.5 yılın en düşük seviyelerinde seyretmeye devam ederken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın 2021 Yılında Para ve Kur Politikası sunumunda sıkı duruşun devamının belirtilmesi ve güçlenen yeni faiz artışı beklentileriyle dolar/TL’de nispeten gerileme yönünde.

Dün Türkiye tarafında zayıf veri akışı devam ederken ABD’de işsizlik maaşı başvuruları son haftada 23 bin kişi arttı. Karantina döneminde rekor artış gösteren başvurular Ağustosun son haftası itibariyle 1 milyon altına indi ve bu düşüş Kasım ayında 711 bine kadar geldi, ancak artan vaka sayısı ve can kaybına bağlı yeniden kısıtlamalara gidilmesiyle başvurularda da son haftalarda artış yaşandı ve başvurular 885 bine çıktı, bu rakam 27 Ağustos sonrası en yüksek seviye oldu

Fed ise Salı günü gerçekleşen yılın son toplantısında faiz oranı ve varlık alımlarında değişikliğe gitmedi. 2020 yılı için daralma tahminini %-2,4 olarak revize eden kurul enflasyonda da %0,1 puanlık artış yönlü değişim yaptı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Fed Başkanı Powell, ekonomiye destek için mali teşviklerin çok önemli olduğunu yeniden vurgularken 2. dalga nedeniyle ekonomik toparlanmanın da güç kaybettiğini belirtti

Powell’ın güvercin açıklamaları ile ABD Dolar Endeksi tarafında kayıp olurken euro ve altın ise yükseldi. Dolar göstergesi dün 90,0 seviyesi altına gerileyerek 20 Nisan 2018 sonrası en düşük seviyeyi gördü, EUR/USD paritesi ise 1,2235 ile aynı tarih sonrası zirveye çıkarken ons altın 1,871$ seviyesine yükseldi.

Öte yandan dün İngiltere Merkez Bankası faiz kararı da takip edildi. İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz oranını yüzde 0.1'de, tahvil alımında ise değişiklik yapmayarak 895 milyar sterlin seviyesinde tuttu.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 7,7750 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 7,6959 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 9,4398 GBPTL kuru ise 10,4526 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 7,7261 EUR/TL kuru 9,4618 GBP/TL kuru ise 10,4561 seviyesinden işlem görmeye başladı.

Bu habere tepkiniz:



18/12/2020 09:57