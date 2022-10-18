Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 18 Ekim 2022

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın merkezi yönetim bütçe istatistiklerine göre Eylül ayında bütçe 78,6 milyar TL açık verdi. Veri 2022 yılının en yüksek aylık açığı olarak kayıtlara geçerken, faiz dışı denge 45,5 milyar TL açık verdi. Son 12 aylık süreçte bütçe açığı 176,6 milyar TL oldu. Diğer yandan kur korumalı mevduatın Eylül ayında bütçeye getirdiği maliyet 9,3 milyar TL olurken, 7 ayda toplam maliyet 85 milyar TL’ye çıktı.



Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, düzenlediği bir web tabanlı seminerde Türkiye ekonomisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’de enflasyonun hızlı şekilde gerilemeyeceği tahmin edilirken, büyümenin de yavaşlayacağı ön görüldü.

İngiltere'nin yeni Maliye Bakanı Jeremy Hunt, gelir vergisi kesintisi planının süresiz olarak kaldırılacağını açıkladı. Jeremy Hunt yaptığı açıklamada, “23 Eylül büyüme planındaki neredeyse tüm değişiklikleri geri alacağız.” İfadelerini kullandı. Açıklanan paketin ardından GBPUSD paritesi tarihi dip seviyeleri görmüştü. Dünkü açıklamaların ardından GBPUSD %2 civarı değer kazandı ve 1,1400 seviyelerine geldi.



İskoçya Bölgesel Hükümeti Başbakanı Nicola Sturgeon, İskoçya’nın İngiltere’den bağımsızlığını kazanması durumunda, en kısa sürede İskoç Sterlini’ni kullanıma koyacaklarını açıkladı. 2014 yılında yapılan bağımsızlık referandumunda İskoç Halkı %55 oran ile bağımsızlığı reddetmişti. Ancak Brexit’e hayır diyen İskoçlar, AB’den çıkmak zorunda kaldı ve bağımsızlık yeniden gündeme geldi.



Ülkenin nükleer enerji kullanımını yıl sonuna kadar sona erdirme planı bulunan Almanya, yaşanan enerji krizi sonrası Başbakan Olaf Scholz’un talimatı ile Nisan ayına kadar ülkenin kalan 3 nükleer santralini çalışır durumda tutacak.

Bugün Almanya ve Euro Bölgesi ZEW ekonomik güven endeksi ve ABD’de sanayi üretim endeksi verileri takip edilecek.

USDTRY 18,590, EURTRY 18,321 ve GBPTRY 21,152 seviyelerinde fiyatlanıyor.

Bu habere tepkiniz:



18/10/2022 09:22