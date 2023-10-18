Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 18 Ekim 2023

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın gelcek hafta Perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısı öncesi kurumlar tahminlerini açıklamaya başladı. HSBC ekonomistleri tarafından hazırlanan bir rapora göre, TCMB’nin haftaya büyük montanlı bir faiz artışına gidebileceği ön görüldü. Yıl sonunda politika faizinin %32,5 olması beklendiği belirtilen rapora göre, gelecek hafta gerçekleşecek toplantıda 250 baz puanlık faiz artışı bekleniyor. Raporda, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek son dönemde para politikası duruşunun politika faizinin ima ettiğinden daha sıkı olduğu ve pozitif reel faize yaklaşıldığı mesajını vermişti. Bu yorumlar, sıkılaşma döngüsünün sonuna yaklaşıldığı görüşümüzle uyumlu.” İfadeleri yer aldı. Yılın son çeyreği için ek faiz artışı beklenmediği belitilen raporda, ancak dezenflasyonist süreç hayal kırıklığı yaratmaya devam ederse, TCMB’nin daha fazlasını da yapabileceği belirtildi.



Almanya’da ZEW yatırımcı güveni üç ay üst üste yükseldi. Ekim ayı anket sonuçlarına göre önemli bir artış kaydeden yatırımcı güveni, eksi 1,1 olarak açıklandı ve bir önceki ayın değerinin 10,3 puan üzerine yükseldi. Cari koşullar endeksi 0,5 puanlık hafif bir gerilemeyle eksi 79,9 oldu. Görünüşe göre en kötü noktanın geride kaldığı değerlendirmesine yer verilen raporda, ekonomik beklentilerin iyileşmesi, enflasyonun düşeceği ön görüleri ve Euro Bölgesi’nde faiz artışlarında sona gelindiği beklentisinin endekse olumlu yansıdığı belirtildi. Anket katılımcılarının üçte birinden fazlası Euro Bölgesi'nde kısa vadede faiz oranlarının bu seviyelerde kalmasını bekliyor. ZEW Araştırma Enstitüsü tarafından gerçekleştirilem yatırımcı güven endeksi, üç yüze yakın piyasa uzmanıyla yapılan anketler sonucu oluşturuluyor ve Alman ekonomisi için öncü bir gösterge olarak takip ediliyor.



ABD’de Eylül ayına ilişkin perakende satış verileri beklentilerin üzerinde geldi ve tüketici harcamalarının güçlü kalmaya devam ettiğine işaret etti. Aylık bazda %0,3 beklentisine karşın perakende satışlar %0,7 olarak açıklandı. Ağustos ayı verisi de %0,6’dan %0,8’e revize edildi. Yıllık bazda artış %3,8 oldu. Perakende satışlardaki yükselişte, motorlu taşıt ve parçaları ile yiyecek ve içeceklerin satıldığı mağazalar ile benzin istasyonlarındaki satışlarda yaşanan artış öne çıktı. Sanayi üretimi ise Eylül ayında %0,3 oranında artarken, üçüncü çeyrekte yıllık %2,5 oranında artış kaydetti. İmalat üretimi Eylül ayında %0,4 artarken, madencilik endeksi %0,4 arttı ve kamu hizmetleri endeksi %0,3 azaldı. Kapasite kullanımı Eylül ayında 0,2 puan artarak %79,7’ye yükseldi.



Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından açıklanan verilere göre GSYİH Temmuz-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %4,9 artış kaydetti. Beklenti büyümenin %4,4 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi. Bir önceki çeyreğe göre ise büyüme %1,3 oldu. Ulusal İstatistik Bürosu yaptığı açıklamada, Çin’in dördüncü çeyrek yıllık GSYİH büyümesinin %4,4’ün üzerinde gerçekleşmesi halinde, %5 civarında olan tüm yıl GSYİH hedefine ulaşılabileceği kaydedildi.



Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings jeopolitik riskler nedeniyle İsrail’in A+ olan kredi notunu negatif izlemeye aldı. Kurum, ekonomi ve kamu maliyesi üzerinde maddi ve uzun süreli etki yaratacak şekilde çatışmanın önemli ölçüde tırmanmasının ülkenin kredi notunun düşmesine neden olabileceği uyarısında bulundu. Diğer yandan İsrail’in Gazze’de bir hastaneyi vurmasının ardından bölgede gerilim iyice arttı. ABD Başkanı Joe Biden bugün İsrail’i ziyaret edecek. Hastane saldırısı sonrası Filistin, Mısır ve Ürdün, Joe Biden ile olan toplantılarını iptal etti.



Bugün Euro Bölgesi ve İngiltere TÜFE verileri takip edilecek. ABD’de Bej Kitap raporu yayımlanacak.



USDTRY 27,997, EURTRY 29,612 ve GBPTRY 34,104 seviyelerinde fiyatlanıyor.