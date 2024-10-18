Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 18 Ekim 2024

BİST100 endeksi geçtiğimiz işlem gününü 46 puan yükselişle 9.002 seviyesinden tamamladı. Son üç günde endeks yaklaşık 300 puan yükseldi. Böylelikle endeks, beş iş günü sonra 9.000 seviyesinin üstünde kapanış yaptı.

TCMB, dün politika faizini beklentilere paralel %50’de sabit bıraktı. Eylül ayı enflasyonun beklentilerin üstünde gelmesi metinde vurgulanırken, hizmet enflasyonundaki iyileşmenin son çeyrekte gerçekleşmesinin beklendiği açıklandı. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini de Merkez Bankası vurgulandı. Para Politikası Kurulu metninin özet mesajı ise ‘’Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşu sürdürülecektir.’’ oldu. Yani Merkez Bankası, Sıkı Duruşa Devam Dedi.

Avrupa Merkez Bankası Da Dün Fazi Kararını Açıkladı. Avupa Merkez Bankası Mevduat Faizini 25 Baz Puan Indirimle %3,25 Seviyesine Çekti. Böylece Banka Eylül Ayının Ardından Ekim Ayında Da Faiz Indirmiş Oldu. Karar Metninde Euro Bölgesi'nde Dezenflasyon Sürecinin Rayında Ilerlediği Mesajı Verildi. Ücretlerin Hala Yüksek Olduğunu Belirten Banka, %2 Enflasyon Hedefinde Kararlılık Vurgusu Yaptı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Çin ekonomisi Temmuz-Eylül çeyreğinde yüzde 4,6 ile beklentilerin üzerinde büyüdü.

Bloomberg’ün ekonomistlerle gerçekleştirdiği ankete göre büyümenin yüzde 4,5 gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Veriler beklentilerin üzerinde gerçekleşsede Çin ekonomisinde büyüme yüzde 5 hedefinin altında kalmaya devam etti.

Altın fiyatları, Orta Doğu'daki çatışmaların tırmanmasının yatırımcıları güvenli liman alımlarına yönlendirmesiyle rekor kırdı.

Altın ons başına ilk kez 2.711 doların üzerine çıktı. Ons altın ve Dolar/TL ile yapılan hesaplamaya göre gram altın ise 2.979 TL seviyesinde.

Petrol, Hamas lideri Yahya Sinwar'ın İsrail ordusu tarafından öldürülmesi sonrası yükseldi.

Brent petrol varil başına 75 dolara yakın işlem görürken, ABD ham petrolü ise 71 dolara yükseldi.

Dolar /TL 34,226, EUR/TL 37,137, STG/TL 44,634