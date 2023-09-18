Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 18 Eylül 2023

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül ayı piyasa katılımcılar anketi sonuçlarını yayımladı. Anket soruları, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 41 katılımcı tarafından yanıtlandı. Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde %59,46 iken, bu anket döneminde %67,22 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %42,01 iken, bu anket döneminde %44,94 olarak tahmin edildi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla %22,54 ve %23,87 olarak gerçekleşti. Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde %19,34 iken, bu anket döneminde %29,26 olarak açıklandı. Ay sonu beklentisi ise %19,19’dan %30 seviyesine yükseldi. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (USDTRY) beklentisi bir önceki anket döneminde 29,82 TL iken, bu anket döneminde 30,14 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 34,58 TL iken, bu anket döneminde 37,26 TL olarak tahmin edildi. Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde %3,7 iken, bu anket döneminde %3,9 olarak gerçekleşti. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde %4 iken, bu anket döneminde %3,8 olarak ön görüldü.



Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldığı bir etkinlikte ekonomiye dair açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek, uluslararası derecelendirme kuruluşlarının Türkiye’nin notuna ilişkin olumlu değerlendirmelere başladığını kaydederek, Fitch’in Türkiye'nin görünümünü bir derece yükseltip negatiften durağana dönüştürdüğünü hatırlattı. Son 3 ayda Türkiye’nin risk priminin 700 baz puandan 400 baz puanın altına indiğini söyleyen Bakan Şimşek, bu seviyelerin kendileri için hala yeterli olmadığını, Türkiye'nin CDS’inin orta vadede 200 baz puanın altına düşeceğini ümit ettiklerini ve buna yönelik çalıştıklarını söyledi.



İngiltere merkezli Barclays, Birçok yabancı kurumun aksine TCMB’nin Eylül toplantısında daha sınırlı bir faiz artışına gideceğini ön gördü. Kurum analistleri, çok daha keskin bir hamleyi ihtimal dışı görmese de, Ağustos ayında gerçekleştirilen beklenti üzeri faiz artırımının ardından kademeli artışlar beklediklerini belirttiler. Kurum geçtiğimiz hafta TCMB’nin politika faizini yıl sonunda %35, 2024 yılında ise %40 seviyelerine yükselteceği ön görüsünde bulunmuştu. TCMB’nin sıradaki toplantısı Perşembe gün gerçekleştirilecek.



ABD’de sanayi üretimi aylık bazda %0,1 beklentisine karşın %0,4 artış gösterdi. İmalat üretimi ise %0,1 arttı. İmalata ilişkin Ağustos ayı okuması, motorlu taşıtlar ve parça üretimindeki %5’lik düşüş nedeniyle yavaşladı. Sanayi üretimi yıllık bazda %0,2 artarken, imalat üretimi yıllık bazda %0,6 daraldı.



Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Robert Holzmann Euro bölgesindeki inatçı enflasyonun Avrupa Merkez Bankası’nı faiz oranlarını yeniden yükseltmeye zorlayabileceğini belirtti. Holzmann, “Bunun son artırım olduğunu kesinlikle söyleyemeyiz. Olasılık büyük değil ama daha fazla sıkılaştırmaya ihtiyaç duyulma riski var.” İfadelerini kullandı. Geçtiğimiz hafta Avrupa Merkez Bankası son 10 toplantısının tamamında faiz artışına giderek politika faizini %4,50 seiyesine yükseltmişti. Karar sonrası Avrupa Merkez Bankası Başkanı Cristine Lagarde da benzeri bir açıklama yaparak, faizlerin zirveye ulaştığını söyleyemeyeceklerini belirtmişti. Diğer yandan bölgede görülen ekonomik yavaşlama Avrupa Merkez Bankası’nın işini giderek zorlaştırıyor.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu için ABD’ye ziyarette bulunuyor. Kurul, 21 Eylül tarihine kadar sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan buarada yatırımcılar ve birçok politikacıyla ikili görüşmeler de gerçekleştirecek.



USDTRY 26,996, EURTRY 28,835 ve GBPTRY 33,466 seviyelerinde fiyatlanıyor.