Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 18 Kasım 2019

Geçtiğimiz haftaya damgasını vuran ABD Başkanı Trump ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmesi ardından TL’de yaşanan değer kayıpları Cuma günü ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross tarafından Çin ABD ticaret anlaşmasına dair yapılan olumlu açıklamalar sonrası biraz da olsa sınırlandı. Buna ilaveten ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi'nin Cumhuriyetçi Partili başkanı Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemleri almasıyla ilgili görüşmelerin olduğu bu dönemde gerilimi azaltmak adına yaptırımları düzenleyecek yasanın şimdilik milletvekillerince kabul edilmemesini istemesi de TRY bakımından olumlu bir gelişme olarak algılandı. Kurun teknik olarak 5.70 ile 5.79 seviyesi arasında sıkışmış olduğu ve veri akışının sakin olduğu bu günde Suriye konusu ve jeopolitik risklerle ilgili gelişmelerin takip edileceği söylenebilir. Ayrıca genel kanı olarak ise piyasalarda yönü değiştirecek önemli bir haber akışının olmaması halinde, Aralık PPK toplantısında faiz indirimi yapılması beklentisiyle TL'de baskının sürmesi ve USDTRY’nin belirtilen bantta hareketini sürdürmesi beklenmekte.

Yurtdışına baktığımızda ise yılan hikayesine dönen ticaret savaşı konusunda her gün farklı bir haber akışı sebebiyle oluşan belirsizlik USD üzerinde baskı yaratmaya devam etmekte. Son günlerde Donald Trump’ın müzakerelere ilişkin çelişkili ifadeleri ve tehditleri sonrasında baskı altında kalan Dolar, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross tarafından gelen ve bir anlaşmaya varma olasılığının çok yüksek olduğu yönündeki açıklamalar sonrasında global piyasada risk iştahının artmasına sebep olurken Altın ve JPY gibi güvenli liman varlıklarda değer kaybı yaşanmasına sebep oldu. Bunun yanı sıra ABD’de Cuma günü takip edilen veriler piyasaya oldukça karmaşık bir sinyaller verdi. Perakende Satışları aylık bazda yüzde 0.3'lük artış ile beklentilerin üzerinde gerçekleşse de Çekirdek Perakende Satışları yüzde 0.4'lük piyasa beklentilerine karşın yüzde 0.2 ile beklentileri karşılayamadı. Sanayi Üretimi ise Ekim ayında yüzde 0.8 daralarak piyasa tahminlerinin altında bir sonuç aldı. İmalat Üretimine baktığımızda ise yüzde 0.6 azalarak öngörülere paralel olarak gerçekleşti. Belirsizliğe ek olarak açıklanan olumsuz veriler ardından Dolar Endeksinin 0,17 kayıpla 97,85 olmasına sebep oldu.

Diğer küresel risk olarak takip ettiğimiz Brexit tarafında ise 12 Aralık'ta yapılacak olan İngiltere seçimlerine yönelik haber akışları odak noktada kalmaya devam ediyor. Son olarak Brexit Partisi Nigel Farage'nin, 43 ek seçim bölgesinden çekileceklerini açıklaması ile birlikte Muhafazakar Parti'nin Parlamento tarafında daha fazla sandalyeye ulaşabilme ihtimali anlaşmalı bir ayrılık ihtimalini güçlendirmişti. Bu gelişmelere ek olarak ABD’den gelen nispeten olumsuz veri akışı ise GBP’nin USD karşısında değer kazançları yaşamasına sebep oldu.

Kur tarafına baktığımızda ise Cuma gününe 5,7490 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,7433 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,35 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,4120 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,75 , EUR/TL kuru 6,3620 GBP/TL kuru ise 7,4340 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Bugünkü ekonomik takvimde önemli bir veri akışı bulunmazken Avrupa Merkez Bankası'nın Finansal İstikrar Raporu ile majör merkez bankası yetkililerinin açıklamalarını takip edeceğiz. Öte yandan başta ticaret savaşları olmak üzere küresel risklere yönelik haber akışları ile ABD Başkanı Donald Trump'ın azil soruşturmasına yönelik gelişmelerde yine gündemimizin üst sıralarında olacak.

18/11/2019 11:20