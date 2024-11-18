Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 18 Kasım 2024

Geçtiğimiz hafta, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından menkul kıymet ile para ve banka raporları yayımlandı. Haftalık bazda baktığımızda hisse senetlerinde, 1-8 Kasım arası yurt dışı yerleşikler 163.8 milyon dolarlık satış gerçekleştirdi. Yıl başından bu yana yurt dışı yerleşikler hisse senetlerinden çıkış yaklaşık 2.73 milyar dolar civarında oldu. 1-8 Kasım arasında Türk Lirası cinsinden Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) 149.59 milyon dolarlık bir alım gerçekleştirdi. Eurbond tarafında ise yurt dışı yerleşikler 1-8 Kasım arası 278.60 milyon dolarlık alım gerçekleştirdi. Bu sayı yıl başından beri toplam 8.18 milyar dolara ulaşmıştır. Para ve banka istatistiklerinde Merkez bankası brüt rezervi 157.31 milyar dolarla önceki haftaya göre %-1.45 azaldığını gözlemledik.

Piyasa katılımcıları, yıl sonu enflasyon beklentisi %44,11’den %44,81 e yükseltirken, USD/TRY yıl sonu döviz kuru beklentisini 35,72 olarak güncelledi.

Geçtiğimiz Perşembe günü Türkiye Hazine ve Maliye Baliye Bankanı Mehmet Şimşek, para politikasının etkileri gecikmeli olarak daha net görüleceğini ifade etti. Bakan, geçtiğimiz yılın Eylül ayında 47.63 milyar dolar olan açığın, Eylül’de 9.73 milyar dolara kadar düştüğünü ifade etti.

Avrupa Komisyonu’nun cuma günü yayımladığı rapora göre, Avrupa Birliği’nin 2024 yılın sonunda %0.8, Euro bölgesi’nin %0.9 büyüyeceği tahmin ediliyor. Raporda Almanya’nın zayıf ekonomik performansı detaylı bir şekilde ele alınırken, Hollanda’nın da beklentilerin altında kaldığı vurgulandı. Öte yandan, İspanya’nın beklenenden çok daha iyi bir performans sergilediği, Fransa’nın ise nispeten olumlu bir ekonomik görünüm sunduğu ifade edildi.

Raporda, Almanya için belirsizliğin, tüketim ve yatırımlar üzerinde baskı oluşturduğunu ve sanayi ürünlerine yönelik küresel talebin zayıflamasıyla ticaretin kötüleştiğini ifade edildi.

İngiltere ekonomisi üçüncü çeyrekte %0.1 daralararak beklentilerin altında kaldı. Bu gelişmeyle GBP/USD paritesi 1.2620’lere kadar geri çekildi. İngiltere BoE (Merkez Bankası) başkanı Bailey, Avrupa Birliği ile ilişkileri yeniden inşa etmesi gerektiğini belirterek, Brexit’in İngiltere ekonomisini etkilediği açık bir şekilde ifade etti.

ABD Merkez Başkanı (FED) başkanı Jerome Powell yaptığı konuşmada, Trump’ın göreve gelmesiyle FED’in alacağı kısa vadeli kararlarını etkilemeyeceğini ifade etti. Powell, %2 enflasyon hedefinin önemine vurgu yaparak, enflasyon oranındaki belirgin düşüş ve son aylarda azalan işsizliğin FED tarafından olumlu bir şekilde değerlendirildiğini ifade etti. Emtia fiyatı tarafında Altın Trump seçiminden sonra düşüşünü sürdürerek 2584 dolar ve Gümüş 33.85 dolar ile fiyatlanıyor. Brent petrol 70.92 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Döviz kurlarına bakacak olursak USD/TRY 34.47, EUR/TRY 36.40, GBP/TRY 43.56 seviyesinde seyrediyor.