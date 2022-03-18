Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 18 Mart 2022

TCMB Para Politikası Kurulu beklentilere paralel olarak politika faizini %14 seviyesinde sabit bıraktı. Yapılan açıklamada, çatışmaya dönüşen jeopolitik riskler ve salgında varyantların küresel ve bölgesel iktisadi faaliyet üzerindeki aşağı yönlü riskleri canlı tuttuğu belirtildi. Barış ortamı ve baz etkisiyle enflasyonda gerileme sürecinin başlayacağı öngörülen metinde, cari denge üzerindeki riskler izleniyor ifadeleri kullanılırken, cari fazla beklentisi bu kez metinde yer almadı.

Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Londra’da yatırımcılarla bir araya geldi. Bakan Nebati, “Enflasyonu kalıcı olarak düşürmekte kararlıyız.” İfadelerini kullandı. Türkiye’nin 2021 yılında %11 büyüme ile G20 ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ülke olduğunu söyleyen Bakan Nebati, “Dünya genelindeki olumsuz koşullara rağmen 2022 yılına ait ilk veriler ekonomimizdeki büyüme trendinin devam edeceğini göstermektedir.” Açıklamasını yaptı.

İngiltere Merkez Bankası dün gerçekleştirdiği toplantıda piyasaların beklediği yönde bir karar alarak, 25 baz puan faiz artışı gerçekleştirdi. Politika faizini son 3 toplantıda üst üste artırarak %0,75’e çeken banka, Ukrayna’daki savaşın enflasyonu daha da yükseltebileceği uyarısında bulundu.

Euro Bölgesi’nde TÜFE yıllık bazda %5,9 ile tüm zamanların zirvesini gördü. Rusya-Ukrayna krizi ile daha da alevlenen enflasyonun Mart ayında %6’nın üzerine çıkması bekleniyor.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Ukrayna savaşının sonuçlarına esnek bir şekilde tepki verebileceklerini belirtti. Lagarde, "Önümüzdeki risklerin farkındayız ve gelen veriler bunu yapmamızı gerektiriyorsa planımızı yeniden gözden geçirmeye hazırız." İfadelerini kullandı.

ABD Temsilciler Meclisi, ABD’nin Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkilerini askıya almasını öngören yasa tasarısını onayladı. İlgili kararın senatoda da kabul edilerek ABD Başkanı Biden’a sunulması bekleniyor. Diğer yandan Rusya-Ukrayna arasında gerçekleştirilen görüşmelerden henüz net bir sonuç alınamazken, ABD Başkanı Biden ile Çin Devlet Başkanı Xi'nin bugün bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

USDTRY 14,766, EURTRY 16,366 ve GBPTRY 19,441 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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18/03/2022 09:17