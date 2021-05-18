Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 18 Mayıs 2021

Geçtiğimiz hafta Ramazan Bayramı sebebiyle yurtiçinde piyasalar kapalıyken TL, dolar karşısında kayıplarını genişletmişti. Fakat yeni hafta ile birlikte bu kayıplar kısmen geri alındı ve 8.30 seviyeleri test edildi.

Dün açıklanan verilerde ise Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı Bütçe dengesi rakamlarında; Nisan ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 110,7 milyar TL, bütçe gelirleri 93,8 milyar TL olurken bütçe açığı ise 16,9 milyar TL oldu.

Haftanın ikinci işlem gününde ekonomik takvime baktığımızda ise Türkiye tarafından gelecek ve TL varlıklarını sert etkileyebilecek bir ekonomik veri akışı bulunmuyor.

ABD tarafında ise geçtiğimiz hafta enflasyonunun beklentilerin üstünde gelmesi sonrası piyasalarda sert satışlar hakimdi. Ekonomik veri takviminin zayıf olduğu haftanın ilk işlem gününde ise FED başkan yardımcısının enflasyon, işsizlik ve tahvil geri alım programlarına karşın yaptığı yorumlar öne çıktı.

Başkan yardımcısı, beklenenden zayıf gelen Nisan ayı istihdam raporunun, FED’in hedeflerinde yer alan işsizlik oranı ve enflasyon seviyelerine erişimine yönelik süreçte kaydadeğer bir gelişme göstermekten uzak olduğunu söyledi. Güne 90,32 seviyesinde başlayan Dolar endeksi ise yapılan yorumların ardından %0,2 civarında kayıp ile 90,15 seviyesinde fiyatlandı.

Haftanın ikinci işlem gününde piyasalar Euro bölgesinden gelecek olan ekonomik verileri takip edecek. Açıklanacak olan GSYİH verisi küresel bazda Euro varlıklarında hareketliliği oldukça artırabilir. Büyüme verisi ile birlikte yine Euro bölgesinden aynı saat diliminde gelecek olan Ticaret Dengesi verisi de izlenecek olan bir diğer ekonomik veri olarak karşımıza çıkıyor.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 8,4081 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,3087 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 10,0959 GBPTL kuru ise 11,7435 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 8,3312 EUR/TL 10,1268, GBP/TL kuru ise 11,7954 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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18/05/2021 11:22