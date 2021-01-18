Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 18 Ocak 2021

Küresel tarafta, geçtiğimiz haftanın son işlem gününe; piyasaların merakla beklediği; yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın ekonomi paketi ile başladık. Joe Biden, salgınla mücadeleyi hızlandırmak ve ekonomiyi canlandırmak için önerdiği 1,9 trilyon dolarlık kurtarma paketini açıkladı. Biden'ın açıkladığı teşvik paketinde Kovid-19 ile mücadeleye 400 milyar dolar, vatandaşlara doğrudan ödenecek çeklere 1 trilyon dolardan fazla ve topluluklar ile şirketlere ise 440 milyar dolar yardım yapılması tasarlanıyor.

ABD'de beklentilere yakın açıklanan teşvik paketine yönelik tartışmalar devam ederken, piyasalar hafta orasında Biden'ın görevi devralırken yapacağı konuşmaya odaklanacak. Avrupa ve ABD'de PMI rakamlarının da takip edileceği haftada ayrıca Avrupa Merkez Bankası toplantısı da odak noktasında yer alacak.

Türkiye tarafında ise haftanın en önemli konu başlığını Perşembe günü gerçekleştirilecek olan PPK toplantısı oluşturuyor. Hatırlanacağı gibi TCMB Aralık ayında gerçekleştirdiği son PPK toplantısında ortalama piyasa beklentisini de aşaarak politika faizini 200 baz puanlık artırımla %17 seviyesine taşımıştı. Bu hafta gerçekleşecek toplantıda ise beklentiler faizlerde değişiklik olmayacağı yönünde.

Öte yandan ABD'de Başkan Biden'ın Hazine Bakanı olarak belirlediği Janet Yellen'ın ise bakanlığının onaylanacağı sunumda dolar üzerine yaklaşımını açıklayacağı ifade edildi.Janet Yellen,çıkan haberlere göre, doların değerinin piyasalarca belirleneceğini ve ABD’nin rekabet avantajı için doları zayıflatmayacağını söyleyecek.

Bu hafta salı günü ayrıca ABD Senatosu’nda Yellen’ın Hazine Bakanlığı görevinin onay oturumu yapılacak. Yellen’ın oturumda onayı kolayca kazanması bekleniyor.

Öte yandan Çin, koronavirüs salgınının ülke ekonomileri üzerinde olumsuz etki yarattığı 2020 yılını yüzde 2,3 büyüme ile beklentilerin üzerinde tamamladı. Ekonomistlerin beklentisi ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2,1 büyümesi yönündeydi

Kur tarafına baktığımızda ise geçtiğimiz haftanın son işlem gününe 7,3739 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 7,4733 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 9,0263 GBPTL kuru ise 10,1532 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 7,3739 EUR/TL kuru 9,0211 GBP/TL kuru ise 10,1336 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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18/01/2021 09:14