Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 18 Ocak 2022

Türk lirasına dönüşümde kurumlara vergi istisnası TBMM Komusyonu'ndan geçti. Yabancı para ve altınlarını TL'ye çeviren kurumların kur farkı kazançları da dahil, açılan vadeli Türk lirası mevduat ve katılma hesaplarındaki faiz ve kar payları vergiden istisna olacak.



Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'de artan enflasyon ve izlenen heterodoks politikaların makroekonomik ve finansal riskleri artırdığını bildirdi. Alınan önlemlerin yurt içi güvendeki sert düşüşün nedenlerine çözüm üretmediğini vurgulayan Fitch, güvendeki düşüşün, negatif reel faiz oranlarının ve 2023 seçimleri öncesinde izlenebilecek ekonomi politikalarıyla ilgili belirsizliğin, kurdaki değer kaybının arkasında yatan nedenler olduğunu bildirdi.



Birleşik Krallık merkezli Standard Chartered Bank, kur korumalı Türk lirası mevduatın kamu maliyesi üzerinde risk oluşturduğunu belirtti. Aralık ayındaki fiyat hareketlerinden sonra Türk lirasındaki oynaklığın Bitcoin'i geçtiğine dikkat çeken banka, yazın turizmin canlanmasıyla yaşanacak toparlanmanın negatif net rezervlerden dolayı yapısal kırılmayı tersine çeviremeyebileceğini vurguladı. Ayrıca banka, 2022 yıl sonu USDTRY tahminlerini 12 seviyesinden 20'ye çıkardıklarını, 2023 sonunda ise dolar kurunun 28 seviyesine ulaşmasını beklediklerini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Ekonomik Forumu 2022 Davos Gündemine video mesaj ile katıldı. Gutarres, tedarik zincirinde yaşanan sorunlar ve yüksek enflasyonun ekonomik toparlanmayı yavaşlattığını vurguladı. Küresel ekonomik toparlanmanın kırılgan ve dengesiz olduğunu söyleyen Guterres, toparlanma sürecinde her 10 dolardan 8'inin gelişmiş ülkelerde harcandığını kaydetti.



Dün bir miktar geri çekilme yaşayan döviz kurlarının ise genel olarak yatay bir seyir izlediğini göyüyoruz. Bugün USDTRY anlık olarak 13,461 seviyelerinde fiyatlanıyor. EURTRY 15,340 ve GBPTRY 18,356 seviyelerinde fiyatlanmakta.

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18/01/2022 16:34