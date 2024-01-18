Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 18 Ocak 2024

Türkiye veri ve haber gündemi bakımından oldukça sakin bir günü geride bıraktık. Türk lirasının değer kaybının sınırlı kaldığı günde önemli haber niteliğinde karşımıza çıkan tek başlık ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kriby’nin Türkiye ile uzun zamandır üzerinde müzakere edilen F-16 savaş uçağı satışları ile ilgili yaptığı yorum oldu. Buna göre ABD’den gelen açıklamada F-16’ların Türkiye’ye satışının desteklenmesi ile ilgili herhangi bir geri adım atılmadığını ve bu konuda Başkan Joe Biden’ın da ayni fikirde olduğunu belirtildi.

HSBC’nin Türkiye ile ilgili yayınladığı rapor ise izlenen bir diğer gündem maddesi oldu. Rapora göre Türkiye’nin bu yılki büyüme hızı %2.5’e gerilemesi beklenirken, dezenflasyon bir miktar gerçekleşse bile %40 üzerinde kalması para politikasında ilave sıkılaştırma gerektirebilecek. Politika açıısından en temel riskin erken parasal gevşeme olduğuna dikkat çeken raporda 25 Ocak’taki toplantıdan da 250 baz puanlık artış beklendiğine yer verildi.

Diğer taraftan küresel ticareti yakından ilgilendiren ve son günlerde gündemi oldukça meşgul eden Kızıldeniz gerginliğinde ise hareketlilik devam etmekte. ABD hava kuvvetleri Husi militanlarına yönelik yeni hava harekatları düzenlerken, husiler ise buna rağmen Yunanistan sahipliğindeki bir kuru yük gemisini vurmayı başardı. Bununla beraber bazı üreticilerden Kızıldeniz olayları kaynaklı üretimde durdurmaların başlayabileceği açıklamaları gelmeye devam ediyor.

Dün yurt dışında açıklanan verilerin başında ABD’den gelen perakende satışlar verisi yer almaktaydı. Aralık ayı tatil dönemini kapsayan satış performansı %0.6 oranında artışa işaret ederek beklenti olan %0.4’ün üzerinde geldi. Son günlerde beklenti üzeri gelen enflasyon verisi sonrasında ortaya çıkan agresif faiz indirimi beklentilerinin sorgulamaya başlandığı ortamda bu veri de beklentilerin baskılanmasına ve dolayısı ile ABD endekslerinde satıcılı bir gün yaşanmasına sebep oldu. Enflasyon verisi ardından FED başkanlarından gelen karışık sinyal içeren açıklamalar ve bunu destekleyen diğer veriler ardından Mart ayında 25 baz puanlık faiz indirimi beklentisi %63 ihtimalden %55 ihtimale geriledi. Bu gelişmeler ışığında hafta başında yükseliş yaşayan Dolar endeksi dün sakin bir seyir izleyerek 103 seviyelerinde kalırken, faiz indiirmlerinin yavaşlama ihtimali son günlerde şahlanan altın’ın %1.07 oranında değer kaybı yaşamasına sebep oldu.

Küresel ekonominin gidişatını yakından etkileyen ve piyasalar üzerinde etki sahibi olan bir diğer veri açıklaması ise Çin’den geldi. Çin Büyüme oranı %5.3 beklentinin altında %5.2 olarak açıklanarak son yıllarda görülen en düşük büyüme oranlarından biri olarak kayıtlara geçti ve piyasanın risk algısına negatif etki yapan bir diğer husus oldu. Veriler ardından ABD borsalarına ilave Asya ve Avrupa borsaları da satışlardan nasibini aldı.

Öte yandan dün yakından takip edilen diğer verilerden İngiltere yıllık enflasyonu aralıkta beklenti olan %3.8 üzerinde %4 olarak gerçekleşti. Kasım 2023'te ise enflasyon %3,9 ölçülmüştü. Euro Bölgesinde ise TÜFE, Aralık ayında yıllık bazda %2,9 seviyesine yükseldi. Piyasa beklentileri ile uyumlu gelen veri AMB üzerindeki faiz indirim baskısını bir miktar azalttı.

Bugün açıklanacak veriler arasında ABD inşaat izinleri, konut başlangıçları ve işsizlik başvuruları yer alırken, Avrupa tarafında ise AMB başkanı Lagarde’ın konuşması yakından takip edilecek. Türkiye’de ise yabancıların hisse ve DIBS işlemlerine ait veriler izlenecek.



Gün açılışında USDTRY 30,14, EURTRY 32,9660 ve GBPTRY 38,2680 seviyelerinde fiyatlanıyor.