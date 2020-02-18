Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 18 Şubat 2020

ABD piyasalarının tatil dolayısı ile kapalı olduğu haftanın ilk günü veri akışı bakımından oldukça sakin, piyasa hareketi bakımından ise nispeten yatay bir seyirle tamamlandı. Yurtiçinde TL varlıkların son günlerde ciddi değer kaybı yaşamasına sebep olan İdlib konusu yakından takip edilmeye devam ediliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Rusya ve Türkiye’nin İdlib’e ilişkin nihai mutabakat hazırlanması için işbirliği içinde sürecin devam ettiğine yönelik açıklamaları takip edildi. Bu gelişmeler sonrasında Türkiye - Rusya arasında müzakereler başlarken geçtiğimiz gün nihai bir sonuç alınmamakla beraber müzakerelerin bugünde devam edeceği belirtildi. Jeopolitik risklere ilaveten ABD’den gelen beklenti üzeri veriler de TL’deki değer kaybının derinleşmesine sebep olmakta.

TL için bir diğer önemli gelişme ise bu hafta Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK toplantısı. Piyasa beklentisi PPK’nın bu toplantıda da bir faiz indirimine gideceği yönünde. Bugün JP Morgan tarafından açıklanan raporda 50 baz puan indirimin öngörüldüğü, ve indirimlerin Temmuz ayına kadar politika faizini %9 seviyesine çekecek şekilde devam edeceği yönünde beklentileri olduğu belirtildi. Yeniden hatırlatmak gerekirse politika faizi şu anda %11.25 seviyesinde. Bugün yurtiçinde takip edilen tek veri bütçe dengesydi.

TCMB’nin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kârının erken aktarma kararının yarattığı yaklaşık 40 milyar lira gelirle bütçe Ocak'ta 21.5 milyar lira fazla verdi. Faiz dışı fazla ise 34.2 milyar lira oldu. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Ocak ayı bütçe gerçekleşmeleri verilerine göre bütçe fazlası Ocak'ta %322.4 artışla 21.5 milyar lira, faiz dışı fazla %176.9 artışla 34.2 milyar lira oldu.

Yurtdışına baktığımızda Çin Cumhurbaşkanı’nın Covid-19 virüsü ile mücadele dolayısı ile ortaya çıkan büyüme endişelerini ortadan kaldırmak için yaptığı teşvik açıklamaları ile hem Çin borsaları hem de Avrupa borsalarının son günlerde yaşadığı kayıpların geri alınmasına sebep oldu. Salgının yayılmasının geçtiğimiz haftaya nazaran yavaşlaması ile piyasalar üzerindeki negatif etkisi de yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı.

Kur tarafına baktığımızda ise dün güne 6,0560 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 6,0470 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,5510 seviyesinden, GBP/TL kuru ise 7,8620 seviyesinden günü tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 6,0560 , EUR/TL kuru 6,5610 , GBP/TL kuru ise 7,8730 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise yurt dışı tarafta İngiltere’de açıklanacak İşsizlik Başvuru sayısındaki Değişim Oranı, İşsizlik Oranı ve Ortalama Gelir verileri ile Almanya ve Avrupa Bölgesinde açıklanacak ZEW Ekonomik hassasiyet verileri piyasanın odağında olacak veriler arasında.

18/02/2020 12:01