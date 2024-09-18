Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 18.09.2024

Bugün piyasaların büyük merakla beklediği FED faiz kararı açıklanıyor. Hem yurt dışında hem de Türkiye’de nefesler tutulmuş bu akşamki karar beklenirken piyasalar yön tayin edebilmek için faiz kararını ve ardından başkan Powell’ın yapacağı açıklamayı bekliyor.

Türkiye borsası haftaya satış baskısı ile başlamasına rağmen dün tepki alımları ardından günü 9,758 seviyesinden tamamladı. En çok değer kazanan sektörler ticaret, hizmetler ve elektrik sektörü olurken, seviyenin 10,200’e ulaşmadan yukarıya yönlü kalıcı bir trendin başlaması beklenmiyor. USDTRY tarafında %0,1’lik bir yükseliş gözlemlenirken EURTRY ve GBPTRY günü yatay tamamladı. Bugün açılışta USDTRY 34.069, EURTRY 37.934 ve GBPTRY 44.842 seviyelerinde işlem görmekte.

En sıcak gelişme olarak Lübnan’da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucunda 9 kişinin hayatını kaybettiği, 200ü ağır 2,800 kişinin de yaralandığı haberi karşımıza çıkarken jeopolitik risklerin yeniden artmasına sebep olabilecek bu durumun Türkiye ve Türk Lirasına olumsuz yönde etki etmesi ihtimaller dahilinde. Hizbullah’ın patlamaya ilişkin İsrail’I işaret ettiği olayda ABD’den olayla bir ilişkileri olmadığı açıklaması geldi. Bu gelişmenin bölgedeki gerginliğin daha da tırmanmasına yol açıp açmayacağı ve karşı taraftan misillemenin gelip gelmeyeceği takip edilecek.

Öte yandan yarın gerçekleşecek TCMB faiz kararı öncesinde yabancı kurumlardan karara ilişkin tahminler gelmeye devam ediyor. Dün konu ile ilgili yayınlanan Morgan Stanley analizinde TCMB’nin bu süreçte temkinli bir yaklaşım benimseyerek bu hafta politika faizinde değişikliğe gitmezken ileriye dönük yönlendirmesini de sabit bırakacağı belirtildi. Morgan Stanley Ekonomisti Hande Küçük imzalı Pazartesi günü yayımlanan notta, “Enflasyon verilerinde aşağı yönlü sürprizler olmaması halinde, Aralık ayında faiz indirimlerine başlamak riskli olabilir çünkü gelecek yılki asgari ücret artışının boyutuna ilişkin belirsizlik muhtemelen Aralık toplantısından sonra çözülecek” dedi. Küçük ayrıca faiz indirimlerinin yeni yıla bırakılmasının geçici olarak alışılmadık derecede yüksek reel faizler anlamına gelse de, Ocak ayındaki artışların enflasyon beklentilerine ve Dövize olası yansımalarını sınırlayabileceğini belirtti.

Haber akışına yansıyan diğer önemli bir başlık ise Fitch’in Türkiye bankalarına ilişkin not kararı oldu. Fitch, Türkiye’nin kredi notunu artırmasının ardından hem not artışı hem de sektörel ve ekonomik iyileşmelerin etkisiyle 24 Türk bankasının notunu da yükseltti. Fitch 12 bankanın uzun vadeli yabancı para kerdi notunu 'B' seviyesinden 'BB-' seviyesine ve görünümü ise 'Pozitif'ten 'Durağan'a getirilirken 7 bankanın notu 'B+' seviyesine yükseltildi ve bu bankaların görünümü 'Pozitif' olarak kaldı. 5 bankanın notu 'B' seviyesine yükseltilirken görünümleri ise 'Pozitif' görünüm korundu.

Dün ABD’de açıklanan verilerden perakende satışlar %0,2 daralma beklentisine rağmen %0,1 artışa işaret ederken, sanayi üretimi ise %0,2 artış beklentisinin oldukça üzerinde %0.8 olarak açıklanarak USD için faiz kararı öncesi resesyon riskini azaltarak olumlu bir tablo çizdi. Veri açıklamaları öncesi 100.68 seviyelerinde fiyatlanan dolar endeksi veri açıklamaları ardından günü hafif yükselerek 100.89 seviyesinde tamamladı. Değerli metallere baktığımızda ise faiz kararı öncesi satıcılı bir seyir izledik. Ons altın 0.53% düşüşle $2595 seviyesinde, ons gümüş ise 0.40% düşüşle $31.01 seviyesinde günü kapadı. Fed’in 50 baz puanlık indirim yapma ihtimalinin güçlenmesi ve ortadoğuda artan gerilime paralel petrol fiyatları alıcılı bir seyir izledi. WTI 1.73% primle $71.30 seviyesine yükselirken Brent petrol 1.46% primle $73.81 seviyesinde güne noktayı koydu.

Bugün İngiltere ve Avrupa bölgesi enflasyonu takip edilirken günün esas önemli verisis ise ABD’den akşam saatlerinde gelecek olan Fed faiz kararı olacak.