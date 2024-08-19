Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 19 Ağustos 2024

Geçtiğimiz haftanın son günü Türkiye’de TCMB 2024 Ağustos “Piyasa Katılımcıları Anketi” sonuçları takip edildi. Cari ay sonu TÜFE beklentisi, doğal gaz ve köprü ücretleri gibi kamu zamları sonrasında % 2,55 düzeyinde şekil bulmuş durumda. Cari yıl sonu beklentisi ise; %43,31’e çıkarak, 5 aylık gerileme trendini sona erdirdi. Yine, 2025 yıl sonu beklentisi de 3 aylık gerilemenin ardından yüzde 25,55 düzeyine yükseldi. Cari yıl sonu için USDTRY beklentisi 37.3667 TL’den 37.2760 TL düzeyine gerilerken, 12 ay sonrası beklentisi ise 41.5175 TL düzeyinden 42.0348 TL seviyesine yükselmiş durumda. Cari İşlemler Dengesi’ne ilişkin açık(-) beklentileri; hem 2024 yıl sonu, hem de 2025 yıl sonu için gerilemesini sürdürdü. Ankete göre; 2024 yılsonunda cari açığın 25,5 Milyar Dolar düzeyinde, 2025 yıl sonunda ise 25,7 Milyar Dolar civarında olması öngörülmekte. Türkiye ekonomisi için 2024 yılı GSYİH büyümesinin %3,4 oranında olacağına dair geçtiğimiz ayki beklentinin aynen korunduğunu görüyoruz. 2025 yılı beklentisi ise %3,6’dan % 3,5’e revize edilmiş durumda. TCMB’nin, şu an %50 düzeyinde bulunan Politika Faizi(1 Hafta Vadeli Repo İhale Faiz Oranı)’ne ilişkin beklentiler ise; cari ayda faizin sabit kalacağı, 3 ay içerisinde 200 baz puana yakın faiz indirimine gidileceği ve 12 ay içerisinde yapılması beklenen kümülatif faiz indiriminin ise 1700 baz puan civarında olacağı yönünde oldu.

Gelişmeler ışığında BIST100 günü %1.61 oranında kayıpla tamamlayarak 9,821 seviyesine geriledi. USDTRY ise gün içinde 33.84 seviyesine kadar yükselmesine rağmen günü sınırlı yükselişle 33.69 seviyesinden tamamladı. Bugün açılışta USDTRY 33.69, EURTRY 37.20 ve GBPTRY 43.648 seviyelerinden fiyatlanmakta.

Global tarafta İngiltere’de açıklanan perakende satışlar verisi günün önemli verilerinden oldu. Son günlerde karmaşık seyir izleyen makro ekonomik verilere kıyasla Cuma günü açıklanan perakende satışlar rakamları aylıkta %0.5, yıllıkta ise %1.4 oranında artış göstererek olumlu tarafta yer aldı.

Avrupa tarafında izlenen verilerden şirket iflas başvuruları bir önceki çeyreğe kıyaslandığından %3.1 artışa işaret etti. İkinci çeyrekte faaliyet alanlarına göre iflaslarda en fazla artış yüzde 3,8 ile inşaat, yüzde 2,6 ile finansal işlemler, yüzde 2,4 ile ticaret ve yüzde 1,6 ile sanayi sektöründe gerçekleşti. Takip edilen diğer bir veri ise Avrupa bölgesi ticaret dengesi oldu. Euro Bölgesi'nde ise ihracat haziranda 2023'ün aynı ayına kıyasla yüzde 6,3 gerileyerek 236,7 milyar euro, ithalat da yüzde 8,6 düşüşle 214,4 milyar Euro olarak gerçekleşti. Böylece, Euro Bölgesi'nin ticaret fazlası Haziran'da 22,3 milyar euro olarak kayıtlara geçti.

Son olarak ABD tarafında izlenen verilere baktığımızda karışık sinyaller gördük. Temmuz ayı için açıklanan yeni konut satışları %6.8 gerileyerek 1 miyol 238bin ile piyasa beklentisinin altında kaldı. Diğer taraftan ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, Ağustos'ta 67,8'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. 5 ayda ilk kez artış gösteren tüketici güven endeksi, Temmuz'da 66,4 olarak hesaplanmıştı.

Güne 103 üzerinde başlayan dolar endeksi jeopolitik gerginliklerdeki azalma, veriler ve Fed üye açıklamaları sonrası negatif bir günü geride bırakarak 102,43’e kadar düştü, Amerikan dolarının tüm G10 para birimleri karşısında değer kaybettiğini gördük. Dün verilerden sonra sert düşüş gördüğümüz EURUSD paritesi ise bugün 1.0972 seviyesinden güne başlamıştı, ancak dolardaki değer kaybının devamıyla beraber 1.10 seviyesinin üzerinde 1.1028 seviyesinden günü tamamladı.

Altın faiz indirim beklentileriyle beraber yukarı yönlü hareketlerine 2500’ü aşarak devam etti. Günlük %2.20 yükseliş yakalayan değerli metal 2547 seviyesinden günü tamamladı. Petrol ise Ortadoğu’daki gerginlikteki yaşanan azalma ve ateşkes görüşmelerine tekrar başlanabileceğine dair haberler sonrasında geri çekilmeler yaşadı. Brent petrol %1.47, ABD ham petrol ise %1.78 değer kaybıyla günü 79.85 ve 76.77 seviyelerinden tamamladı.

Bugün önemli bir veri açıklaması bulunmuyor.