Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 19 Aralık 2019

Piyasalarda ki gelişmelere baktığımzıda ise öncelikli olarak ABD tarafında 2020 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olan savunma bütçe tasarısı senatodan geçti. Tasarının Türkiye ile ilgili kısmında, S-400 hava savunma sistemlerinin alım işlemlerine devam edildiği gerekçesiyle Türkiye'ye F-35 uçaklarının teslim edilmemesi öngörülürken CAATSA yasası kapsamında da yaptırıma gidilmesi gerektiği belirtiliyor. ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerin yeniden gerilmesi ve yaptırım risklerinin de artması ile Dolar/TL kuru dün 5,93 seviyelerine yükselerek son 2 ayın zirvesini test etti. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları da yakından takip edilmeli, geçen haftaki konuşmasında olası yaptırım durumunda İncirlik ve Kürecik üslerini kapatacaklarını belirten Erdoğan’dan gelecek açıklamalar kurdaki tansiyonu da artırabilir.

Öte yandan dünün bir diğer gelişmesi ise ABD Başkanı Donald Trump’ın Azil oylamasıydı. ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulu, Trump'a yönelik "görevini kötüye kullanmak" ve "Kongrenin işleyişini engellemek" suçlamalarından oluşan iki azil maddesini oyladı.

"Görevini kötüye kullanmak" maddesi Temsilciler Meclisindeki 197 vekilin "hayır" oyuna karşılık, 230 vekilin "evet" oyu ile onaylandı.

"Kongrenin işleyişini engellemek maddesi ise 198 vekilin "hayır" oyuna karşılık 229 vekilin "evet" oyu ile kabul edildi.

ABD Temsilciler Meclisi Genel Kurulunda yapılan oylamada, Başkan Donald Trump'ın azline yönelik iki suçlamayı içeren dava dosyası onaylanarak, yargılama için Senato'ya gönderildi

Brexit tarafına baktığımızda ise İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit’in gerçekleşmesiyle birlikte devreye girecek olan geçiş dönemi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. 31 Aralık 2020’ye kadar devam edecek olan bu süreç hakkında, Avrupa Birliği ile bir ticaret anlaşması yapmak istediklerini söyleyen Johnson’ın; ticaret anlaşması görüşmelerinin 2020 sonrasına kalmaması için parlemanto tarafında görüşmelerin ertelenmesini önleyebilecek bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığı belirtildi.

Açıklanan ekonomik verilere baktığımızda ise İngiltere’de TÜFE Kasım’da aylık %0,2 ve yıllık %1,5 seviyesinde beklenti dahilinde geldi. Diğer taraftan Zayıf enflasyonla mücadele Euro Bölgesi’nde ise TÜFE Kasım ayında aylık %-0,3 ile Temmuz ayı sonrası en sert düşüşü yaşadı ve yıllık bazda ise %1,0 ile beklenti dahilinde geldi.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,9042 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,9253 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,5863 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,7533 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,9178, EUR/TL kuru 6,5833, GBP/TL kuru ise 7,7434 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvime baktığımızda ise Türkiye tarafında Para Politikası Toplantı özeti açıklanacakken yurt dışı tarafta ise İngiltere’den Perakende Satışlar ve İngiltere Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı takibimizde olacak.

19/12/2019 11:34