Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 19 Aralık 2022

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan katılımcılarla gerçekleştirdiği Aralık ayı piyasa katılımcılar anketini yayımladı. Ankete göre Ocak-Aralık dönemini kapsayan TÜFE artış beklentisi %68,06’dan %66,80’e inerken, 12 ay sonrası için beklenti %34,92 oldu. Yıl sonu USDTRY beklentisi ise 19,54’den 18,78’e geriledi. 12 ay sonrası USDTRY beklentisi 22,77 olarak ön görüldü. 2022 yılı için büyüme tahmini ise %5,1’den %5’e gerilerken, gelecek yıl büyüme ön görüsü %4,1 olarak devam etti.

Euro Bölgesi’nde enflasyon Kasım ayında aylık bazda %0,1 gerileme gösterirken, yıllık bazda %10,1 oldu. Ekim ayında enflasyon yıllık bazda %10,6 ile tarihi yüksek seviyeye çıkmıştı. Bölgede enflasyonun yavaşlamasında enerji maliyetlerindeki düşüş etkili oldu. Bölgede en düşük enflasyon %6,7 ile İspanya’da görülürken, en yüksek enflasyon oranı ise %23,1 ile Macaristan’da.



Euro Bölgesi’nde imalat ve hizmet PMI (Satın alma yöneticileri endeksi) verileri Aralık ayı öncü verilerine göre yükseliş kaydetse de 50 değerinin altında kalmaya ve küçülmeye işaret etmeye devam etti. İmalat PMI 47,8 olarak açıklanırken, hizmet PMI 49,1 oldu. Anket sonuçlarının resesyona işaret ettiği, ancak resesyonun daha ılımlı olmasının beklenebileceği yorumları yapıldı.



ABD’de imalat PMI Aralık ayı öncü verilerine göre 46,2 ile Mayıs 2020’den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Hizmet PMI ise 44,4’e geriledi ve daralmaya işaret etmeye devam etti. FED’in faiz artışlarının enflasyon üzerinde istenen etkiyi yarattığı, ancak maliyetlerin de artarak resesyon risklerini tırmandırdığı belirtildi.

Bugün Almanya Ifo iş iklimi endeksi verisi takip edilecek. Perşembe günü TCMB yılın son faiz kararını açıklayacak. Bir değişiklik beklenmiyor.

USDTRY 18,645, EURTRY 19,780 ve GBPTRY 22,703 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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19/12/2022 09:44