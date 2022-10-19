Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 19 Ekim 2022

ABD’de Eylül ayı sanayi ve imalat üretimi verileri beklentilerin üzerinde geldi. Sanayi üretimi %0,1 artış beklentisine karşın %0,4 oranında artış gösterdi. İmalat üretimi de yine %0,2 beklentisine karşın %0,4 büyüme kaydetti. ABD ekonomisi ilk 2 çeyrek daralarak teknik resesyon yaşamıştı. Pozitif gelen son sanayi ve imalat üretimi verileri sonrası gözler gelecek hafta Perşembe günü açıklanacak 3. çeyrek büyüme rakamlarında olacak.



Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, 2023 ABD büyüme tahminini %1,5’ten %0,5’e düşürdü. Fitch, gelecek yıl ABD ekonomisinin 1990’lara benzeye ılımlı bir resesyon yaşacağı ön görüsünde bulundu.



Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, mevcut ekonomik verilerin resesyona işaret etmediğini savundu. Jean-Pierre, iş gücü piyasasına işaret ederek, “Şu anda iş piyasasının güçlü olduğunu görüyoruz. Bunlar genellikle resesyon öncesi görülen şeyler değildir." ifadelerini kullandı.

Almanya’da yatırımcı güveni rekor düşük seviyelerde seyretmeye devam etti. ZEW ekonomik beklenti anketi Ekim ayında eksi 61,9’dan eksi 59,2’ye çıkarak yine de beklentilerden iyi geldi. Endeks Mart ayından bu yana eksi seviyelerde bulunuyor. Yapılan açıklamada, genel olarak ekonomik görünümün kötüleştiği ve gelecek 6 ayda büyümenin düşme olasılığının arttığı bildirildi. Ekonomiye dair beklentilerin bu kadar kötümser olmasının ana sebepleri enerji krizi ve enflasyon.

Çin, büyüme verisi, sanayi üretimi gibi önemli verilerin açıklanmasını erteledi. Ertelemenin nedenine dair bir açıklama yapılmadı. Komünist Parti’nin 20. ulusal kongresi devam ederken, verilerin kötü gelme olasılığından dolayı yayımlanmadığı tahmin ediliyor.

Bugün İngiltere TÜFE ve ÜFE verileri ile Euro Bölgesi TÜFE verisi takip edilecek. Ayrıca FED Bej Kitap raporu yayımlanacak.

USDTRY 18,582, EURTRY 18,278 ve GBPTRY 21,043 seviyelerinde fiyatlanıyor.

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19/10/2022 09:03