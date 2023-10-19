Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 19 Ekim 2023

Euro Bölgesi’nde tüketici eflasyonu öncü verileri teyit etti ve Eylül ayında aylık bazda TÜFE %0,3 olurken, yıllık bazda ise %4,3 oldu. Bir yıl öncesine baktığımızda bölgede yıllık TÜFE %9,9 seviyelerinde bulunuyordu. Ayrıca bölgede tüketici enflasyonu son veri ile birlikte yıllık bazda 5 ay üst üste gerileme kaydetmiş oldu. Enflasyona en fazla katkı %2,05 ile hizmetlerden geldi. İkinci sırada %1,78 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri yer aldı. Avrupa Birliği ülkelerinde ise aylık bazda TÜFE %0,3 olurken, yıllık bazda TÜFE %4,9 oldu. Bölgede bir yıl önce yıllık TÜFE %10,9 seviyesindeydi. En düşük yıllık TÜFE eksi %0,3 ile Hollanda’da görülürken, %0,6 ile en düşük enflasyonda Danimarka ikinci sırada yer aldı. En yüksek yıllık TÜFE ise %12,2 ile Macaristan ve %9,2 ile Romanya’da görüldü.



Geçtiğimiz gün açıklanan bir diğer enflasyon verisi İngiltere’den geldi. Eylül ayı verilerine göre aylık bazda beklentilere paralel gelen TÜFE %0,5 olarak açıklandı. Yıllık bazda ise %6,6 beklentisinin hafif üzerine çıkarak %6,7 olarak geldi. Gıda ve alkolsüz içecekler Eylül 2021’den bu yana ilk kez gerileme kaydederek enflasyonu baskılayan önemli unsurlardan oldu. Enflasyona yukarı yönlü en fazla katkı ise motor yakıtlarından geldi. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Enflasyonla mücadele birinci önceliğim olmaya devam ediyor. Büyük bir ilerleme gösterdik ancak hala yolumuz olduğunu biliyorum. Planımıza sadık kalacağız ve enflasyonu düşüreceğiz.” İfadelerini kullandı. İngiltere Merkez Bankasının sıradaki toplantısı 2 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. Düşüş eğiliminde olan enflasyon verileri sonrası bankanın bu toplantıda faiz oranlarını sabit bırakarak bekle gör politikası uygulayabileceği görüşü hakim.



ABD tarafında ise FED tarafından yayımlanan ve ABD ekonomisinin son durumu hakkında özet niteliği taşıyan Bej Kitap raporu yayımlandı. Çoğu Bölge, Eylül raporundan bu yana ekonomik faaliyette çok az değişiklik olduğunu veya hiç değişiklik olmadığını bildirildi. Ekonominin kısa vadeli görünümü genel olarak istikrarlı veya biraz daha zayıf bir büyüme sergilediği şeklinde tanımlandı. Çoğu Bölge, genel istihdamda hafif ile orta düzeyde artışlar bildirdi. Ücret artışının ise çoğu bölgede ılımlı ile orta düzeyde kalmaya devam ettiği kaydedildi. Fiyatlar genel olarak ılımlı bir hızla artmaya devam etti. Bölgeler, imalatçılar için girdi maliyeti artışlarının yavaşladığını veya sabitlendiğini, ancak hizmet sektörü firmaları için artmaya devam ettiğini kaydetti.



Uluslararası Para Fonu (IMF) toparlanmanın güç kaybettiğini söyleyerek ve emlak sektörünün zayıflığını gerekçe göstererek Çin’in 2023 ve 2024 büyüme tahminlerini düşürdü. IMF 2023 için %5,2 olan büyüme tahminini %5’e ve 2024 için olan %4,5 tahminini %4,2’ye düşürdü. Raporda, “Çin’de imalat sektörü satın alma yöneticileri endekslerinin Nisan’dan Ağustos’a kadar daralma bölgesine girmesi ve emlak sektöründeki koşulların daha da zayıflamasıyla toparlanma ivme kaybediyor.” İfadeleri yer aldı. Fransa Merkezli Societe Generale ise IMF’in aksina Çin’in bu yıl %5,2 büyüyeceğini ön gördü. ABD Merkezli Citi’de Çin ekonomisinin bu yıl %5,3 büyüyeceğini tahmin etti. Geçtiğimiz gün açıklanan verilere göre Çin ekonomisi Temmuz-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre %4,9 artış kaydetmişti. Beklenti büyümenin %4,4 seviyesinde gerçekleşeceği yönündeydi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu yaptığı açıklamada, Çin’in dördüncü çeyrek yıllık GSYİH büyümesinin %4,4’ün üzerinde gerçekleşmesi halinde, %5 civarında olan tüm yıl GSYİH hedefine ulaşılabileceğini açıklamıştı.

Bugün Euro Bölgesi cari işlemler dengesi, ABD tarafında Philadelphia FED imalat endeksi ve haftalık işsizlik maaşı başvuruları takip edilecek. Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Paris’te yatırımcı toplantısına katılması bekleniyor.



Geçtiğimiz gün jepopolitik tansiyonun yükselmesinin de etkileriyle USDTRY 28,250 seviyelerini görerek rekor tazeledi. Borsa İstanbul ise günü %3’ün üzerinde kayıpla kapattı. Anlık olarak USDTRY 28,020, EURTRY 29,518 ve GBPTRY 33,975 seviyelerinde fiyatlanıyor.