Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 19 Eylül 2022

Yurt içinde ve yurt dışında faiz kararlarının açıklanacağı önemli bir haftaya başlıyoruz. Son günlerde 18.20’li seviyelerde işlem gören USDTRY’de hafta içinde faiz kararına ilişkin beklentiler dahilinde dar bant’ın dışında hareketler gözlemlenmesi olasıklar dahilinde. Geride bıraktığımız haftanın son gününe baktığımızda Türkiye tarafında yakından takip edilen başlıklar arasında TCMB’nin piyasa beklentilerini derlediği anket sonuçları yer aldı. Aralarında büyük bankaların da yer aldığı bazı katılımcıların tahmin listesinin dışında bırakılmasıyla, geçen yıl 54 olan katılımcı sayısının bu yıl 40 kişiye indirilmesiyle elde edilen anket sonuçlarına göre TÜFE yıl sonu beklentisi %42’den %36.7’ye geriledi. Tahminlerdeki düşüşte petrol fiyatları ve düşen talebin sebep olacağına yer verildi. Öte yandan Şangay zirvesine katılım gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kıta ülkeleriyle işbirliği mesajları, ve Rus Devlet Başkanı Putin ile yaptığı ikili görüşme ardından Rus gazı ödemelerinin %25’nin Rus rublesi olarak yapılacağına dair anlaşmanın yakında yapılacağı haberleri Türk Lirası açısından olumsu hava estirdi.

Türkiye faiz kararı yanı sıra FED ve İngiltere Merkez Bankası faiz kararlarının da açıklanacağı bu hafta yurt dışında da piyasalarda hareket yaşanması beklenmekte. Yüksek enflasyon ile mücadele kapsamında FED tarafından başlatılan faiz artırımlarının bu toplantıda da devam etmesi, hatta artırım hızını bir miktar daha şiddetlendirerek 100 baz puana çıkarması piyasalar tarafından fiyatlanmakta. Buna göre ABD hisse senedi piyasalarındaki değer kaybının Cuma günü de devam ettiğini gördük. Eenerji kaynaklı endişelerin kış yanaştıkça şiddetlendiği Avrupa borsalarında da gün Kırmızı tarafta kapandı. EUR’nun USD karşısındaki direnişi devam ederken, haftanın çoğunluğunda 1 seviyesinin altında kalan EURUSD, gün sonunda Amerika’dan gelen Michigan Güven endeksi verileri kapsamında uzun Vadeli enflasyon beklentilerinin bu yıl içinde ilk kez %2.8 seviyesine kadar gerilemesiyle Dolar endeksin’deki değer kazancının durmasıyla günü 1 seviyesi üzerinde 1.0075 noktasında tamamlamayı başardı.

Hafta geneline bakıldığında Çarşamba günü FED, Perşembe günü ise İngiltere Merkez Bankası faiz kararları yanı sıra Cuma günü Euro bölgesi ve İngiltere’de açıklanacak PMI verileri piyasalar açısından oldukça büyük önem arz etmekte. Yüksek enflasyona karşı faiz artışlarıyla direnmeye çalışan gelişmiş ülkelerde parasal sıkılaşmanın bir anda yaşanmasıyla resesyona davetiye çıkarıldığı korkuları hakim. Nitekim konu ile ilgili Dünya bankasının Perşembe günü yaptığı “önümüzdeki yıl küresel ekonomiye gelecek ılımlı bir darbe bile onu resesyone sürükleyebilir” uyarısı durumun ciddiyetine bir kez daha işaret etmişti. Bu bağlamda PMI verilerinin 50 seviyesinin altında kalıp kalmayacağı yakından takip edilecek.

Son bir haftadır oldukça dar bir bantta fiyatlanan USDTRY Cuma gününü 18.2550 seviyelerinde kapatırken bugün günü 18.2650 seviyelerinden açtı. Kraliçe’nin defnedileceği ve piyasaların kapanacağı bugün GBP için sakin bir gün olması beklenirken GBPTRY güne 20.83 seviyesinden başladı. EURTRY ise 18.2860 seviyesinden işlem görmekte.

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19/09/2022 08:41