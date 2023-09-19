Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 19 Eylül 2023

Bloomberg HT’nin gerçekleştirdiği Eylül ayı TCMB faiz kararınına ilişkin anket sonuçları yayımlandı. Ankete katılan 19 kurumun medyan beklentisi, 500 baz puan artış ile politika faiz oranının %30 seviyesine çekileceği yönünde oldu. Maksimum beklenti %30, olurken, minimum beklenti ise %27,5 oldu. 17 kurumun 2023 yıl sonu politika faizi medyan beklentisi ise %35 oldu. Geçtiğimiz günlerde yabancı kurumlardan da benzeri açıklamalar görmüştük. Her ne kadar İngiltere merkezli Barclays ekonomistleri Ağustos ayında gerçekletirilen beklenti üzeri artışın ardından daha kademeli artışlar beklese de, keskin bir hamleyi de göz ardı etmediklerini belirtmişti. Diğer yandan Fransa merkezli finans şirketi Societe Generale analistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Eylül toplantısında 600 baz puanlık bir faiz artışına gideceğini öngörmüştü. TCMB Para Politikası Kurulu Toplantısı Perşembe günü gerçekleştirilecek.



Almanya Merkez Bankası yayımladığı aylık ekonomi raporunda, sanayinin durgunluk içinde olması ve özel tüketimin büyümeye çok az katkıda bulunması nedeniyle, Alman ekonomisinin bu çeyrekte küçülmesinin muhtemel olduğunu bildirdi. Raporda, Çin ile ani bir kopuşun kısa vadede tedarik zincirlerinde ve üretimde geniş kapsamlı aksamalara yol açmasının muhtemel olduğu da belirtildi. Alman ekonomisi 2022 son çeyrekte %0,4 ve 2023 ilk çeyrekte %0,1 küçülerek teknik resesyona girmişti. 2023 ikinci çeyrekte ise %0 ile büyüme kaydedememişt. Birçok kurumun raporunda da Alman ekonomisinin bu yıl daralacağı öngörülüyor. Örneğin Uluslararası Para Fonu (IMF) Alman ekonomisinin bu yıl %0,3 daralmasını bekliyor.



ABD merkezli Citi ekonomistleri, İngiltere Merkez Bankası’nın Perşembe gün gerçekleştireceği toplantıdan sonra faiz artırımlarını durduracağı tahmininde bulundu. Ayırca kurum ekonomistleri, bankanın faiz artırımlarını bu toplantıda da durdurma olasılığının olduğunu öngörüyor. Yayımlanan notta, Mayıs 2024’ten itibaren ise faiz indirimlerinin başlayacağı tahmin edildi. İngiltere Merkez Bankası son toplantısında politika faizini 25 baz puan artırarak 15 yılın zirvesi olan %5,25 seviyesine çıkarmıştı. Karar metninde ise, fiyat baskılarının daha kalıcı olması durumunda, para politikasında daha fazla sıkılaşmaya gerek olabileceği belirtilmişti.



ABD yatırım bankası Goldman Sachs ekonomistleri FED’in 1 Kasım tarihinde gerçekleşecek toplanısında faiz oranlarını artırmasının pek olası görünmediği değerlendirmesini yaptı. Raporda, “Kasım ayında, işgücü piyasasının yeniden dengelenmesinin, enflasyonla ilgili daha iyi haberlerin ve muhtemelen yaklaşan dördüncü çeyrek büyüme verisinin, Federal Açık Piyasa Komitesi katılımcılarını bu yıl son bir artıştan vazgeçilebileceğine ikna edeceğini düşünüyoruz.” İfadeleri yer aldı. FED’in sıradaki faiz kararı yarın açıklanacak ve genel piyasa beklentisi bu toplantıda politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde. Yarın toplantı sonrası gelecek açıklamalar, bankanın ileriki toplantılarında atabileceği adımlara ilişkin daha net görüş sağlayacak.



Bugün Euro Bölgesi tüketici enflasyonu verileri takip edilecek.



USDTRY 27,014, EURTRY 28,870 ve GBPTRY 33,429 seviylerinde fiyatlanıyor.