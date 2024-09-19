Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 19 Eylül 2024

Küresel piyasalar için haftanın en önemli gündem maddesi olan FED faiz kararı dün akşam açıklandı ve 2020 yılından bu yana ilk faiz indirimine gidilmiş oldu. Bu adımla beraber uzun süredir %5.25-5.50 bandında olan politika faizi %4.75- 5.00 bandına çekilmiş oldu. Piyasaların 25 ile 50 baz puan indirim arasında bölündüğü hatırlanacak olursa FED istihdam piyasasındaki durgunluğu daha endişe verici bir gelişme olarak görmüş olacak ki ilk adımı daha cesur atma kararı almış oldu. ABD borsaları karar sonrası piyasa beklentilerini karşılayan kararla birlikte sert alımlar yaşasa da sonrasında geri çekilmeler yaşayarak günü hafif pozitif tamamladı. Bu durumun arkasında ise başkan Powell’ın karar sonrası yaptığı açıklamada önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin seyri konusunda çok fazla muhalefet olduğunu ve çeşitli fikirlerin olduğunu belirterek belirsizlik yaratması oldu. Aynı zamanda Powell "Ekonomide bir durgunluk, bir düşüş olasılığının yüksek olduğunu gösteren hiçbir şey görmüyorum" ifadelerini kullanarak ABD ekonomisine karşı güvenine vurgu yaptı. Toplantı sonrası sunulan ileriye dönük ekonomik projeksiyonlara bakıldığında 2024’ün son iki toplantısında en az 50 baz puanlık indirim daha yapılmasından yana olan FED yetkili sayısı 19 kişiden sadece 10 olarak açıklandı. Ayrıca işsizlik oranına ilişkin 2024 sonu beklentileri daha önceki %4 tahmininden %4.4’e çekilerek istihdama yönelik endişleri somutlaştırdı. Enflasyon için yıl sonu beklentisi %2,3’e çekilirken, FED’in hedef olarak belirlediği %2 oranına 2026’ya kadar ulaşılmayacağı da öngörülere eklendi. Son olarak 2024 yılı büyüme beklentisi ise hafif aşağıya çekilerek %2 olarak kaydedildi.

Dolar endeksinin Powell’ın açıklamaları sonrası 100,2 puan seviyelerine kadar gerilese de günü 101 puan seviyelerinden noktaladı. Powell’ın yaptığı açıklamalarla piyasalarda oluşan pozitif reel faizlere dair olumlu beklenti değerli metallerden altının ilk başta 2,600 USD ile rekor seviyeye ulaşmasının ardından sert geri çekilme yaşayarak günü 2,578 USD seviyesinden tamamlamasına neden oldu. Bu harekete paralel EUR/USD paritesi dolar endeksine paralel primlerinin tamamını sildi ve günlük bazda yatay bir kapanış gerçekleştirmiş oldu, GBP daha güçlü kalmayı başardıysa da benzer hareketler sonucunda %0,2 prim ile yetindi. Gün içinde İngiltere’den gelen enflasyon rakamları aylıkta %0,3, yıllıkta %2.2 ile beklentileri karşılayarak ülkenin enflasyon açısından doğru yolda olduğu sinyalini verdi. Öte yandan Avrupa tarafından gelen anflasyon rakamları da AYlıkta %0,2, yıllıkta ise %2,2 artışa işaret ederek beklentileri karşıladı.

Türkiye tarafında yatay bir gün geride kaldı. Borsa %0,17 ile günü hafif artıda tamamlarken USDTRY ise 34.07’li seviyelerden günü tamamladı. Günün ilk saatlerinde USDTRY 34.079, EURTRY 38.0 ve GBPTRY 45.28 seviyelerinde işlem görmekte. Bugün Türkiye tarafında açıklanacak faiz kararı yakından takip edilecek. Konsensü beklenti ise faizin bu toplantıda da sabit bırakılması yönünde.

Bugün İngiltere, Türkiye ve Japonya faiz kararları açıklanacak. Bunun yanı sıra Avrupa bölgesi tüketici güveni, ABD haftalık işsizlik başvuruları, konut satışları ve cari denge takip edilecek.