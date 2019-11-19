Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 19 Kasım 2019

Yurt içi tarafta ABD ile ilişkilerin gerilmesi sonrası ülke liderlerinin bir araya gelmesi nispeten belirsizliklerin ortadan kalmasına neden oldu. Siyasi tarafta yaşanan olumlu gelişmeler şu anda TL varlıklarını pozitif etkilenmesine neden olurken, yaklaşmakta olan TCMB/PPK toplantısı öncesi açıklanacak ekonomi veriler hareketliliğin artmasına neden olabilir.

Brexit tarafında ise dikkatler 12 Aralık’ta yapılacak olan İngiltere seçimlerine yönelik gelişmelerin üzerinde kalmaya devam ediyor. Bu tarafta ise son olarak dün de belirttiğimiz üzere Brexit Partisi Lideri Nigel Farage, 43 ek seçim bölgesinden çekileceklerini açıklamıştı. Brexit partisinden gelen bu hamle ise Muhafazakar Parti’nin oy oranlarını artabileceğine yönelik beklentileri artırdı. Brexit Partisi Lideri Nigel Farage’ın; Muhafazakar Parti’nin çoğunluk sağladığı bölgedelerden partisinin çekileceğini açıklamasının ardından, bu durum Muhafazakar Parti’nin Parlamento da daha fazla sandalyeye ulaşabilmesinin önünü açmış oldu. Bu bağlamda ise; başta Pound varlıkları olmak üzere Euro varlıklarında değer artışları görüldü

ABD ve Çin arasındaki müzakerelerde ise ABD Başkanı Trump’ın çelişkili açıklamalarda bulunması ile olumlu hava gölgelendi ve küresel piyasalar önceki hafta düşüş yaşadı. Geçen hafta içinde Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow’un anlaşmanın ilk evresinin çok iyi gittiğini ve yakın zamanda sağlanacağını açıklaması ile yeniden yükselişe geçen küresel piyasalarda bu hafta başında da ivme devam etmekte. Geçtiğimiz hafta kapanışında ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un ticaret anlaşmasına çok yakın olduklarını açıklaması, ABD Başkanı Donald Trump’ın, ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerine yönelik çelişkili ifadeleriyle birlikte piyasa üzerinde oluşan kara bulutları dağıttı. Hafta sonunda ise Çin medyası iki ülke arasında yapılan telefon görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtti. Öte yandan Trump’ın, Çin’in en önemli telekomünikasyon şirketi Huawei’e, Amerikan şirketlerinin ürün satışlarına ilişkin lisansını 90 gün daha uzatabileceğine yönelik çıkan spekülasyonlarda dikkat çekiciydi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Pazartesi günü Fed Başkanı Jerome Powell ile gerçekleştirdiği toplantıda, diğer gelişmiş ülkelere oranla çok yüksek olduğunu düşündüğü ABD faizleri konusunda Fed Başkanı'nı "protesto" ettiğini söyledi.

Fed, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Powell'ın yorumlarının Kongre'de geçen hafta yaptığı konuşmalardaki ile uyumlu olduğunu kaydetti ve toplantının Başkan'ın daveti ile gerçekleştiğini vurguladı.

Kur tarafına baktığımızda ise dünkü işlem gününe 5,75 civarından başlayan Dolar/TL kuru günü 5,7331 seviyesinden kapattı. EUR/TL kuru 6,3477 seviyesinden, GBP/TL kuru ise günü 7,4226 seviyesinden tamamladı.

Piyasalarda bu sabah Dolar/TL kuru 5,7372, EUR/TL kuru 6,3563 GBP/TL kuru ise 7,4375 seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Ekonomik takvimde ise Türkiye tarafında önemli bir ekonomik veri bulunmazken yurt dışı tarafta ise Amerika’dan İnşaat izinleri, Euro Bölgesi’nden Cari Hesap ve Almanya Toptan Satış Fiyat Endeksi takibimizde olacak.

19/11/2019 11:24