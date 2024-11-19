Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 19 Kasım 2024

Dün Türkiye tarafında Konut Fiyat Endeks (KFE) verierileri açıklandı. KFE geçmiş aya göre yüzde 2,1 oranında artan, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 26,8 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 14,7 oranında azalmıştır. Ekonomistler, geçen hafta yayımlanan konut satışlarında artışın en temel sebebi olarak reel olarak değer kaybı yaşayan konut fiyatları olduğu yorumunu yaptı.

Morgan Stanley Türkiye için yayımladığı raporda gelecek yıl enflasyonda yaklaşık %20'ye düşeceğini öngördü. Morgan Stanley enflasyon hakkında da görüşünü belirterek 2024 yıl sonu hedefi %43.5 olacağı beklediği ifade etti. Raporda ayrıca, güçlü iç talep ve jeopolitik risklerin hedeflenen enflasyon düşüşlerine ulaşmada zorluklar yaşanabileceğini belirtti. Nominal faiz oranı hakkında 2025 yıl sonunda %21, 2026 yıl sonuna kadar %12 seviyesine düşeceğini öngördü. Bu sırada piyasa katılımcıları faizin Aralık veya Ocak arasında düşeceği konusunda bölünmüş durumda.

Avrupa tarafında ise Trump’ın getireceği ek vergiler üzerinde konuşmaya devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası’nın iki yetklisi yaptığı konuşmada, ek vergilerin enflasyon üzerinde de etkisi olabileceğini ifade ettiler.

Goldman Sachs grubu, seçimi Trump’ın kazanmasıyla beraber güçlenen doların daha uzun süre bu durumda kalmasını bekliyor. ABD'den gelen güçlü ekonomik ve enflasyon verileri, Fed politika yapıcıları arasında faiz indirimlerinin hızı ve kapsamı konusunda yapılan tartışmaları yeniden şekillendirmeye devam ediyor.

Emtia fiyatı tarafında Altın 2622 dolar ve Gümüş 31,835 dolar ile kapadı. Brent petrol 73 dolar seviyelerinde fiyatlanıyor.

EUR/TRY 36.70, USD/TRY 34.61, GBP/TRY 43.86 seviyelerinde işlem görüyor.

Bugün Euro bölgesinden gelecek TÜFE verileri takip edilecektir.