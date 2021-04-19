Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 19 Nisan 2021

Geçtiğimiz hafta piyasaların gündeminde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın Nisan ayı Para Politikası Toplantısı vardı. TCMB; Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizini beklentilere paralel %19'da sabit tuttu. Banka açıkladığı Nisan ayı PPK metninde ise Mart ayına göre kapsamlı değişiklikler yaptı.

Ekonomistler PPK metnindeki değişikliklerin önümüzdeki dönemde faiz indirimine hazırlık mesajı olarak yorumladılar. Öne çıkan iki büyük değişiklik ise Mart ayı PPK metninde yer alan "Gerekmesi durumunda ilave parasal sıkılaşma yapılacaktır" ve "sıkı para politikası duruşu kararlılıkla uzun bir müddet sürdürülecektir" ifadeleri Nisan ayındaki metinde yer almaması oldu.

Yurt dışı tarafta ise piyasalar geçtiğimiz haftanın son işlem gününde Euro bölgesinden gelen enflasyon verisini takip etti. Avrupa İstatistik Ofisi’nin açıklamasına göre Euro bölgesinde Mart ayında yıllık enflasyon yüzde 1.3 seviyesine çıktı.

Öte yandan Dünya’nın en büyük ikinci ekonomisi konumundaki Çin’de açıklanan kritik verilerden; 1.Çeyrek büyüme oranının yüzde 1,5’lik tahminlerin hayli altında yüzde 0,6 düzeyinde açıklanması da tedirginlik unsuruydu.

Yeni haftaya başlarken ise yurt dışı tarafta piyasaların gündeminde Avrupa Merkez Bankası’nın gerçekleştireceği Nisan ayı para politikası toplantısı olacak. Toplantı Perşembe günü gerçekleşecek. Piyasalardaki beklentiler Avrupa Merkez Bankası’nın faiz oranlarında bir değişiklik yapmaması yönünde. Fakat karar metni ve sözlü yönlendirmeler takip edilmesi gerekirken Varlık alım programı konusundaki açıklamalar ise Euro varlıklarında hareketliliği arttırabilir.

Kur tarafına baktığımızda ise geçtiğimiz haftanın son işlem gününe 8,0464 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 8,0567 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 9,6543 GBPTL kuru ise 11,1424 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 8,0882 EUR/TL 9,6727 GBP/TL kuru ise 11,2024seviyesinden işlem görmeye başladı.

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19/04/2021 09:09