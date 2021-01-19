Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 19 Ocak 2021

Geçen hafta başında 7,53 seviyesine çıkan ardından haftanın devamında 7,35’e gerileyen Dolar/TL kuru, Cuma günü Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın faiz karşıtı açıklamaları sonrası haftayı 7,47 seviyelerinden kapattı. Faize karşı olduğunu bir kez daha açıklayan Erdoğan, 2021’de sıkı maliye politikası izleneceğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Elvan ise dün enflasyonla mücadele politikalarıyla uyumlu kamu maliyesi politikalarının devam edeceğini belirtti.

Yeni haftanın ilk işlem gününde ise Dolar/TL kurunun yeniden 7,50 üzerine doğru hareketleri takip edildi. Özellikle küresel piyasalarda risk iştahının azalmasıyla birlikte gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde değer kaybı gözlenirken, bu haftaki Türkiye Merkez Bankası PPK toplantısı öncesinde TL de kısmi değer kaybı dikkat çekmekte

Perşembe günü yapılacak yılın ilk PPK toplantısında merkezin %17 olan faiz oranında değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Ayrıca para politikasının maliye politikası ile uyumlu olarak ilerleyerek enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı verilmesi bekleniyor.

Günün en önemli konu başlığını ise ABD Hazine Bakanı olması beklenen Yellen'ın Senato'nun Finans Komitesi'nde yapacağı sunum oluşturuyor. Yellen'ın, gerçekleştireceği sunumda; Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirilecek bir sonraki destek paketinin daha büyük olması gerektiğini savunacağı ifade ediliyor.

Ayrıca Yellen'ın bu sunumda dolar üzerine yaklaşımını açıklayacağı ve doların değerini piyasaların belirleyeceğini, ABD'nin rekabet avantajı için doları zayıflatma planı olmayacağı şeklinde açıklamalar yapması bekleniyor. Bu sebeple bu açıklamalar ile birlikte dolar endeksinde volatilite bir miktar artabilir.

Ekonomik takvimde ise; Almanya’nın TÜFE Rakamları ve ZEW Endekslerine dair gelecek rakamlarla başta Euro olmak üzere piyasalar üzerinde hareketlilikler görülebilir.

Kur tarafına baktığımızda ise geçtiğimiz haftanın son işlem gününe 7,3739 seviyelerinden başlayan Dolar/TL kuru günü 7,4768 seviyesinden kapattı. EURTL kuru 9,0290 GBPTL kuru ise 10,1572 seviyesinden günü tamamladı.

Bugün ise Dolar /TL kuru 7,4817 EUR/TL kuru 9,0478 GBP/TL kuru ise 10,1743 seviyesinden işlem görmeye başladı.

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19/01/2021 09:46