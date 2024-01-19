Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 19 Ocak 2024

Türkiye piyasaalrı açısından sakin bir gün olan Perşembe günü USDTRY’de yatay , BIST100’de ise hafif satıcılı bir günü geride bıraktık. Dün göze çarpan en önemli veri açıklaması yabancıların tahvil piyasasındaki paylarının geçtiğimiz hafta ciddi bir artış göstermesi oldu. Açıklanan rakamlara göre yabancıların geçtiğimiz hafta 157,4 milyon dolarlık hisse, 424,9 milyon dolarlık DİBS aldığı haberlere yansıdı. Ayrıca veriler yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatının geçtiğimiz hafta 1,11 milyar dolar azalışla 177,0 milyar dolara gerilediğini, ancak pariteden arındırılmış döviz mevduatların ise gerçek kişilerde 350 milyon dolar, tüzellerde 576 milyon dolar seviyesinde bulunduğunu teyit etti. KKM rakamlarına bakıldığında ise TCMB’nin attığı adımların yavaş da olsa etki gösterdiğini ve haftalık bazda 47,5 milyar TL düşüşle 2,53 trilyon TL gerilemeye işaret ettiğini gördük. TCMB’nin uygulamaya başladığı sıkı para politikasıyla birlikte mevduat faizlerinde ciddi artış meydana gelmesiyle oluşan TL likidite fazlası bankaların faizleri aşağı çekmesine sebep olmaya başladı. Buna karşın Merkez Bankası likiditeyi temizlemek adına depo ihalesi adımlarını hayata geçirdi. Merkez, 2006 yılından bu yana ilk kez TL depo alım ihalesi açmış bulunuyor.

Öte yandan TCMB’nin rezervleri ile ilgili açıklamalar da net rezervlerde yeniden düşüş yaşandıını gösterdi. Net rezervler 32.3 milyar dolardan 29.5 milyar dolara gerilerken brüt rezervle hafif artışla 139.8 milyar dolar olarak açıklandı.

Haber gündemine yansıyan, olumlu yönde yer alan bir konu ise JP Morgan Gelişmekte olan ülkeler Borçlanma Piyasaları müdürü Stefan Weiler’den TCMB Başkanı Erkan’ın New York’ta gerçekleştirdikleri yatırımcı sunumu ile ilgili sorulan soruya gelen yanıt oldu. Weiler TCMB’nin uzun zamandır böyle bir toplantı gerçekleştirmediğini ve bunu yapmasının oldukça önemli bir atılım olduğunu belirtirken, TCMB’nin yaptığı açıklamalarla yabancıların TCMB’nin yürüttüğü politika değişikliğine ve dezenflasyon sürecine ikna olduklarını vurguladı.

Gelişmiş ülkeler arasında yakından takip ettiğimiz ABD’de volatilite baş döndürücü bir şekilde devam ediyor. Faiz indirimlerinin zamanı ve sıkılığı ile ilgili beklentilerin gelen veri açıklamaları ve merkez banka yöneticilerinin açıklamaları ile sürekli değişim göstermesi ile piyasalar da her gün renk değiştirebiliyor. Nitekim bir önceki gün satımlara sahne olan ABD borsasında dün alıcılı bir gün izlendi. Buna Atlanta FED Başkanı Raphael Bostic’in faiz indiriminin 3. Çeyrek’te gerçekleşmesini makul gördüğü yönündeki açıklaması destek olurken gelen veriler de durumu destekledi. Ekonomik veri tarafında dün ABD’de İnşaat izinleri beklentilere paralel bir artış gösterirken konut başlangıçları aylık olarak %4.3 daralmaya işaret etti. İşsizlik rakamlarına bakıldığında ise ilk işsizlik başvurularının 207bin beklentiye karşılık 187bin adet olarak gerçekleştiği görüldü.

Bugün veri takvimine baktığımızda öne çıkan veriler arasında TCMB piyasa katılımcıları anket sonçları, İngiltere perakende satışlar, Almanya ÜFE, ABD konut satışları ile Michigan Üni. Tüketici güven ankaeti yer almakta. Ayrıca FED ve AMB yetkililerinin yapacakları konuşmalar da son günlerde karşılaştığımız üzere piyasaya yön verebileceğinden yakından takip edilecek.



Gün açılışında USDTRY 30,19, EURTRY 32,85 ve GBPTRY 38,3450 seviyelerinde fiyatlanıyor.