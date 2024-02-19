Creditwest Bank Ekonomi Gündemi 19 Şubat 2024

Türkiye için bu haftanın ana gündem maddesi yeni Merkez Bankası başkanı liderliğinde gerçekleştirilecek TCMB faiz toplantısı olacak. Şubat ayı toplantısına ilişkin beklenti faizin %45,00 seviyesinde tutulacağı

yönünde. TCMB Enflasyon raporunda da zaten son toplantıda para politikasında

gerekli sıkılık düzeyine ulaşıldığını, faiz artırımlarının sonlandırıldığını ve de

enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş olana ve enflasyon beklentileri

öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar politika faizinin sabit bırakılacağını

söylemişti.

Cuma günü takip edilen en önemli açıklama ise TCMB’nin reel ve finans sektöründen 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği Piyasa katılımcıları anketi sonuçları oldu. Ankete göre 1 yıl sonrası için beklenti enflasyon %39.09 seviyesinden %37.78 seviyesine geriledi. Anekte göre yıl sonu enflasyon beklentisi ise %42.02’den %42.96’ya yukarı yönlü revize edildi.

Son sönemde yavaş ve istikrarlı bir şekilde değer kaybını devam ettiren Türk Lirası geçtiğimiz haftayı da Amerikan Doları karşısında gerileyerek tamamladı. Günlük olarak %0.34 oranında değer kaybeden TL günü 30.829 seviyesinden tamamaldı. Bu sabah itibariyla değer kaybıyla açılış gösrmekteyiz. Buna göre USDTRY 30.863, EURTRY 33.2740 ve GBPTRY 38.94 seviyesinde işlem görmekte.

Öte yandan BIST100 endeksinde yükseliş rallisi de etkisini sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta etkili olan satışlarla 8917 seviyesine kadar geri

çekilme yaşansa da, sonrasında gelen alımlarla hızlı toparlanan

BIST100 endeksi %2.26 oranını değer kazanımı ile 9250.36

seviyesinden haftayı tamamladı.



ABD’de Cuma gününün ana maddesi ÜFE verisiydi. Ocak ayında beklenenden daha yüksek artış gösteren ABD üretici fiyat endeksi (ÜFE), enflasyonun beklenin aksine daha “yapışkan” bir görünüm sergilediğini gösterdi. Üretici Fiyat endeksi Ocak ayında %0,6 beklentisinin üzerinde %0,9 olarak kayda geçerken aylık artış %0,1 beklentisinin aksine %0,3 olarak kayda geçti. Çekirdek göstergeler ise Ocak ayı için gıda ve enerji hariç ÜFE %0,5 ve gıda, enerji ve ticaret dışı ÜFE ise %0,6 olarak kayda geçerken veriler, iki veride de paralel olan %0,1 artış beklentisinin oldukça üstünde açıklandı. Geçtiğimiz günlerde açıklanan enflasyon verisinde de ayni hikaye ortaya koyulurken bu durum sonrasında ABD hisse senetleri dalgalı bir görünüm ardından günü değer kayıplarıyla tamamladı. Geçtiğimiz yıl 2024 yılı için altı faiz indirimi bekleyen yatırımcılar bu verilere göre beklentilerini FED’in açıklamalarına paralel bir şekilde üç faiz indirimine çevirdi. San Francisco FED başkanı Mary Daly müthiş yol katettiklerini ancak fiyat istikrarı için hala yol olduğunu belirtirken Atlanta FED başkanı Bostic ise faiz indirimlerinin başlangıcı için yazı beklediğine işaret etti.

Öte yandan açıklanan diğer verilere göre Michigan Üniversitesi tüketici güveni Şubat ayında da yükselişine devam ederken 80 beklentisinin hafif altında 79,6 olarak kayda geçerken Tüketicilerin 1 yıllık enflasyon beklentisi %2,9 seviyesinden %3 seviyesine yükselirken 5-10 yıl enflasyon beklentisi ise %2,9 seviyesinde sabit kaldı. İngiltere’de ise perakende satış hacmi Aralık ayındaki rekor düşüşün ardından Ocak ayında %3,4 artış göstererek kötü giden ekonomik gidişat sürecinde derin bir nefes alınmasına sebep oldu.

ABD borsaları George Washington’un doğum günü sebebiyle bugün kapalı olacak. Hafta geneline bakıldığında dikkate değer diğer olaylar arasında Çarşamba günü açıklanacak en son ABD merkez bankası toplantısının tutanakları ve Perşembe günü açıklanacak büyük ekonomilerin flaş PMI göstergeleri yer alıyor. Türkiye’de ise bu hafta ana gündem Perşembe günü açıklanacak olan TCMB

faiz kararı. Bunlara ilave 23 şubat tarihinde gerçekleşecek Eurogrup toplantısı ve ardından gelebilecek açıklamalar da piyasaların takibinde olacak.



